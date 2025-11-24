【スーパーフォーミュラ】第12戦（決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】マシンが宙に浮く大きなアクシデントの様子

日本最速の座を競うスーパーフォーミュラは今シーズン最終戦の第12戦、序盤から激しいバトルやクラッシュが頻発する波乱のレースとなった。

その中でもマシンが宙を飛ぶ大きなクラッシュとなったのが、野中誠太（KDDI TGMGP TGR-DC）と大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）のバトルだ。11周目、16番手争いをしていた大湯と野中がシケインで並びかけ、イン側からオーバーテイクを狙った野中とアウト側から進路を譲るまいとした大湯が激しく接触。野中は、大湯の右タイヤに乗り上げる形になり、マシンは宙を舞ってコース外に落下した。

野中のマシンが大湯の頭上をかすめるようなクラッシュだったため、直後、「大湯、大丈夫？」との無線もとぶなどドライバーの安否が心配されたが、両ドライバーの無事は確認されている。大湯が無線で「あり得ない」と悔しさを滲ませる一幕も捉えられた。

この接触で大湯はリタイア。野中も一旦ピットに戻ったもののリタイアを選択した。インシデントに対していずれのドライバーにもペナルティは出ていないが、シーズン最終戦の鈴鹿サーキットが一時騒然となった危機一髪のアクシデントだった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）