¡Ú£Õ£Æ£Ã¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¤¬¾¡Íø¡¡ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬Ä¨¤ê¤º¤ËÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¡×
¡¡ÊÆ³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Õ£Æ£Ã¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¡Ê£²£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë¤Ç¤Î¸µ£Ò£É£Ú£É£Î£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬±Ô¤¯¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Õ£Æ£ÃÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙ¸ý¤Ï¡¢£Õ£Æ£Ã¥Õ¥é¥¤µé£±£±°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê£³£´¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤«¤é±Ô¤¤ÂÇ·â¤òÊü¤Á¤Ä¤Äµ÷Î¥¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢£²£Ò¤Ë¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò½³¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Î£³£Ò¤Ë¤ÏËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÂÇ·â¤Ç¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤«¤»¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢ËÙ¸ý¤Î¾¡°ø¤ò¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢ÀÄÌÚ¤ÏËÙ¸ý¤Î¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ê¿ê¤¨¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Öº£²ó¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¯¥ë¥ê¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤ÆÎÏÀâ¡£Åö½é£¶·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤òº£²ó¤Ë±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¿Ê¬¡Ø²¶¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤¿²áµî¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÙ¸ý¤Ë¤ÏàÉ¬»¦µ»á¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¿Ê¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖàÉ¬»¦µ»¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óá¤È¤¤¤¦¤«¤µ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÙ¸ý¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¤¿¤è¡£à¤¤¤¤¥×¥í¥ì¥¹á¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀèÆü±ê¾å¤·¤¿¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¾ø¤·ÊÖ¤·¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡´°¤Ú¤¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÙ¸ý¤µ¤ó¤Ï°ìÀÚ¿¼ÄÉ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤ï¤º¤ËÂÇ·â¤Ç¹¶¤á¤Æ°µÅÝ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤µ¤ËÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î»ý¤Ä£Õ£Æ£Ã¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ëº£Æü¤Ï¤½¤Î´üÂÔ´¶¤òÊú¤«¤»¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Þ¤À¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤Î»³¤Ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤é¤»¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Öº£²ó¤ÏÉé¤±¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤óÅª¤ÊÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÁê¼ê¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡£ËÙ¸ý¤È¸À¤¨¤É¤âÍÆ°×¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤ëÀï¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤Ê¤Û¤É¤ËÍºÊÛ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢£±£¶Æü¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¼êÄÍÍµÇ·¤Ë£²£Ò£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤¬ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö²¶¤â°Û¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¥×¥í¥ì¥¹Â¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£»î¹ç¸å¤ÎÈ¯¸À¤ò´Þ¤á¤Æ»¿ÈÝ¤ò½¸¤á¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ÉÁ´Éô¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÄ¨¤ê¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¥Ê¥¹¥¬¥ïÀèÀ¸¤À¤Ê¡ª¡¡¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÄÌÏÃ¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£