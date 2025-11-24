ＩＦＢＢプロカードを取得したボディビルダーの横川尚隆（３１）が、周囲への感謝を激白した。

タレントとしても活躍している横川は、日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＮＵＴＲＩＭＵＳＣＬＥ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ＯＬＹＭＰＩＡ ＡＭＡＴＥＵＲ ＪＡＰＡＮ」（２３日、千葉ＪＰＦドーム）メンズボディビルオープンでオーバーオール（無差別級）優勝。日本人初の「ミスター・オリンピア」制覇を目指す中、ＩＦＢＢプロカードを獲得し、まずはプロ戦の出場資格を得た。

大歓声を浴びて貫禄Ｖを遂げた横川は、取材に応じ「本当にありがたいし、うれしいです。こんなに俺のやりたい勝手なことに対して（ファンの）みなさんが応援してくれている。本当にそんな幸せなことはないと思います。俺のわがままで、勝手に一人でやってることにみんながついてきてくれて、応援してくれて、わざわざ見に来てくれて。そんな幸せな人生はないですよね。自分が好きなことをやって、応援してくれるんですから。もう絶対、世界一にならないといけないと思っています」と決意を新たにした。

２０１９年にＪＢＢＦ（日本ボディビル・フィットネス連盟）主催の日本選手権で初優勝。その後は大会出場を休止していたが、ＦＷＪが１日に開催した「ＪＡＰＡＮ ＯＰＥＮ」で６年ぶりの復帰Ｖを果たした。

その周囲からの反響について「自分はこういう性格なので、あまりみなさんが思っているほど何も気にしていないというか、やりたいことをやっているので」と笑顔で説明した。

２４日には同会場でプロ戦「ＮＵＴＲＩＭＵＳＣＬＥ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ＪＡＰＡＮ ＰＲＯ」が開催されるが、出場しないという。また、来年の大会出場予定は現時点で未定だ。

オリンピア優勝を目指す中で、現段階での手応えを問うと「それはまだ口に出すレベルじゃないので。まだまだです」と表情を引き締めた。世界一を見据える日本のエースが、さらなる飛躍を遂げそうだ。