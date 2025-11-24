インスタグラムに投稿

米大リーグ・ドジャースからフリーエージェント（FA）となったミゲル・ロハス内野手が22日（日本時間23日）にインスタグラムを更新。イタリア旅行の写真を連投する中で、日本発の逸品を「世界で一番」と絶賛した。日本のファンからは「愛が深すぎる」と感激の声が上がっている。

オフでも変わらぬ愛を見せつけた。イタリア旅行中のロハスが愛を爆発させたのはお馴染みのサッポロビールだ。食事中とみられるテーブルには、缶とともにビールが注がれたグラスが置かれている。

自身のインスタグラムのストーリー機能を使って写真を掲載。「世界で一番だ」と愛をつづっている。ネット上の日本人ファンからは感激の声が上がった。

「益々好きになりました！」

「イタリアに旅行してもサッポロビールを飲んでるロハス」

「サッポロは、ミゲル・ロハスをCMに使えば良いのに！」

「やばっ！愛が深すぎる」

ロハスは、米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」に出演した際にタトゥーを彫ったことを告白するなど、サッポロビール好きを公言している。



（THE ANSWER編集部）