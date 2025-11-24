◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝 関学大６３―２１中京大（２３日、パロマ瑞穂ラグビー場）

準々決勝２試合が行われ、関西学生１部王者の関学大が中京大（東海）から９タッチダウン（ＴＤ）を奪い、６３―２１のトリプルスコアでベスト４に進出した。早大（関東１位）は３１―７で東北大（東北）に快勝。準決勝は関学大―関大、早大―立命大の組み合わせとなった。関西勢は３校全てが４強入りし、甲子園ボウル初となる関西勢対決が現実味を帯びてきた。

勝利の立役者は試合後、意外にも大粒の涙をこぼした。第２クオーター（Ｑ）残り５７秒、３番手ＲＢとして出場した平野日々輝（ひびき、２年）＝啓明学院＝は密集から抜け出してＴＤを奪い、３５―１４と中京大を突き放した。第４Ｑ１分３秒はタックルを受けながらも１２ヤードを走破して再びＴＤ。それでも「１対１で負けている部分が多かった。もっと頑張らないと…」と唇をかんだ。

涙には理由があった。リーグ戦で唯一の引き分けに終わった１０月１３日の関大戦で左足首を捻挫。「関大戦でけがをして、立命大戦はほぼ試合に出られなかった。この試合でやり返して、１、２番手の二人を抜かそうと思ったんですけど…」。チーム最多となる８度のランで計６４ヤード獲得の奮闘も自身のプレーに納得がいかず、言葉を紡ぎながら涙が頬を伝った。

チームは一昨年までの甲子園ボウル６連覇から一転、昨年敗れ去った準決勝で、今年は関大と再戦する。「リーグの関大戦は全然思うようにいかず、悔しかった。試合に出たらＴＤのことしか考えずにプレーします」と平野。今度こそ、自らのプレーで白黒はっきりさせる決意だ。「日々輝」という名前には文字通り、日々輝いてほしいとの意味が込められている。歯がゆい思いを燃料に、圧倒的プレーで誰よりも輝く。（藤田 芽生）