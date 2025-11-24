◆関西大学ラグビー ▽第６節 関大２２―２０同大（２３日・たけびしスタジアム京都）

第６節の残り２試合が行われ、同大は勝てばＡリーグ残留が決まる関大戦に２０―２２で敗れた。同大、近大、立命大、関大の４校にＢリーグとの入替戦（１２月１３日・宝が池）に回る７位の可能性が残り、残留争いの決着は最終節（３０日・花園）へ。摂南大は立命大に３１―４９で敗れ、Ａ８位（最下位）が確定した。摂南大は入替戦でＢ１位と対戦、Ａ７位がＢ２位とぶつかる。

Ａリーグ残留確定を逃し、同大フィフティーンが肩を落とした。リーグ優勝最多４８度の名門だが、部史上ワーストの３季連続で全国大学選手権出場を逃し、２３年以来２季ぶりの入替戦行きの可能性も出てきた。ＯＢで今季就任した永山宜泉監督（５５）は「関大さんが思っていた以上に接点で強かった」と厳しい表情だ。

前半は関大に３連続トライを献上し、３―１５。後半に入って反撃に転じ、３７分にはＳＯ大島泰真主将（４年）＝京都成章＝のキックパスからＷＴＢ岩本総司（４年）＝常翔学園＝が右中間にトライし、２点差に詰め寄った。だが、入れば同点の大島のゴールキックは失敗。主将は「僕の責任」とうなだれた。

４位の同大（勝ち点１０）から５位・近大（同１０）、６位・立命大（同９）、７位・関大（同８）と４チームがひしめく残留争い。最終節の立命大戦へ、永山監督は「あと一歩のドライブ」と、トライを取り切る底力を求めた。（田村 龍一）