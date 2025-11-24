◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 最終日（２３日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

単独首位で出た４０歳の塚田よおすけ（ホクト）が４バーディー、１ボギーの６７をマークして通算１３アンダーで逃げ切り、２０１６年日本ツアー選手権森ビル杯以来のツアー２勝目を飾った。本名の陽亮（ようすけ）から「よおすけ」に登録名を変更して臨んだ今季、用具契約を結ぶ住友ゴム工業社主催のホスト大会で復活。ツアー歴代６位となる９年１７１日ぶりのブランク優勝になった。今季日本ツアー初出場の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は７アンダーで５位だった。

１８番のグリーンに上がった塚田の目は、すでに潤んでいた。９年かけてたどり着いた２勝目の重みを実感した。「本当に幸せ。名前を変えてここまでアタフタしていたけど、若い子に負けないようにハキハキとゴルフをしたい」。長野から駆けつけた妻・香奈子さんと２人の息子が見守る中で、父はカムバックを遂げた。

１番を３パットのボギーでスタートした。「あ、俺、今日緊張してるかも」。そうキャディーに伝える余裕があった。今年４０歳を迎えた男は惑わない。自分をふかんしつつ、冷静に一打と向き合った。１２番で２メートルのパーパットをねじ込むと、１３、１４番の連続バーディーでラストスパート。後続を５打突き放した。

１５番から右ポケットに手を入れて歩いたのは涙をこらえるため。ひそかにももをつねっていた。「『家族がいる前で俺、頑張っているんだ』と思って泣きそうになっちゃって」。妻も「子供の前でかっこいいところを見せてくれた」とパパ初Ｖに言葉をつまらせた。

「子供たちに親しみを持ってもらえるように」と「よおすけ」に登録名を変えた。「５年間変えられない」というツアー規定を知ったのは変更後のこと。「４５歳までひらがなですよ。恥ずかしい」。４月の前沢杯で、本名の小西貴紀から改名した小西たかのりがツアー初優勝を挙げており今季２人目の改名Ｖになった。

賞金ランク７０位からの復活劇で、日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）の９年ぶり切符を手にした。「初出場の時は間違って（同じ稲城市内の）よみうりゴルフ倶楽部に行ってしまった。今年は間違えないようにしたい」。宮崎の空の下、よおすけの笑顔が輝いた。（高木 恵）

生源寺（２位に終わり今大会が日本ツアー最終戦に。賞金王は消滅。米ツアー２次予選会に備える）「予選会を通らないと何も始まらないので、しっかりいい準備をしたい」

河本（１２月の米ツアー２次予選会に挑戦。自身の国内最終戦で２位）「今日は松山（英樹）さんと回れて幸せな一日。来年は米国で戦えるように頑張りたい」

◆改名後に飛躍したアスリート

▽イチロー（プロ野球） ３年目の１９９４年に登録名を本名の鈴木一朗から変更。同年に打率３割８分５厘で自身初の首位打者を獲得した。

▽古橋亨梧（サッカー） Ｊ２岐阜入団時の１７年に本名の匡梧から改名。１８年夏にＪ１神戸移籍、翌年１１月には日本代表に初選出。

▽義ノ富士（大相撲） １１月の九州場所前に草野から改名。１０日目に横綱・大の里から初金星。９勝６敗で新入幕から１０場所連続の勝ち越しを決めた。

◆塚田 よおすけ 本名・塚田陽亮（つかだ・ようすけ）１９８５年５月２４日、長野市生まれ。４０歳。１０歳からゴルフを始める。中学３年時に単身渡米しフロリダのＩＭＧアカデミーで腕を磨いた。帰国後、名商大に進学し、２００８年プロ転向。１０年つるやオープンでツアーデビュー。ツアー２１勝の池田勇太と同学年。１７３センチ、８０キロ。家族は妻・香奈子さん、長男・大夢（ひろむ）くん（５）、次男・留夢（とむ）くん（２）。