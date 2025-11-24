東都大学野球秋季リーグ戦の表彰式が２３日、東京・文京区の中大後楽園キャンパス内で行われ、一橋大の３部昇格の原動力になった二刀流、泉川詩人（しど）投手（４年＝千葉）は最高殊勲選手、最優秀投手、最優秀防御率に加え、投手と外野手でベストナインを受賞。「５冠」に輝き、学生野球生活で有終の美を飾った。

今秋の４部リーグ戦では７試合に登板し、４勝１敗、防御率１・４６で優勝の立役者に。登板３７イニングを上回る３９三振を奪い、チームを引っ張った。打撃でも全１４試合に出場し、打率３割２分６厘、９打点と結果を残した。「外野手でベストナインを取れるとは思っていませんでした」と穏やかな笑みを浮かべた。

千葉県内屈指の名門進学校・県千葉では「４番・投手」。２浪の末に入学した一橋大で、才能が開花した。今秋の順大との３、４部入れ替え戦では先勝後の第２戦に先発。６回５安打１失点の好投で、２戦２勝での３部昇格を現実に。後輩たちに最高の置き土産を残した。投打二刀流に明晰な頭脳と羨ましい限りだが、卒業後は一般就職の予定。ビジネスの世界で暴れまくる。（加藤 弘士）