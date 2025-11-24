¼Â¸½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡©Ž¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·úŽ£·×²è¤ÎÁ´ËÆ
2025Ç¯¤ÎÎáÏÂ¤Îº£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤òºÆ·ú¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡ÊÄó¶¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIKIZAMA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¸«¤ë¡Û¼Â¸½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡©Ž¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·úŽ£´°À®¥¤¥á¡¼¥¸
Ìó370Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·úÃÛ¾ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î²°Âæ¹ü¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÂçºåËüÇî¤Î¤è¤¦¤Ê°ì»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢ÆüËÜ¤òÄ¹´ü¤Ë»Ù¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê·×²è¤À¡£ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÅê»ñ·¼È¯¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤ò20Ç¯·Ð¸³¸å¡¢Åê»ñ¤Î¸¦µæ¤È¶µ°é¤ò¹Ô¤¦WealthPark¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿²ÃÆ£¹Ò²ð»á¡£
±ÑÊÆ¤Ç10Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢À¤³¦30¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤Î·ÐºÑ¡¦Åê»ñÄ´ºº¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä²ÃÆ£»á¤¬¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¹¾¸Í¾ëºÆ·ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ³¤¡Û
¢ª¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿Ãû±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ä¡©¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¡©¡×"¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú"·×²è¡ÖÅê»ñ¤Î¥×¥í¡×¤Î¶Ã¤¤Î¸«Êý
ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌ±°Õ¤Î´óÉÕ¤ÈºâÃÄË¡¿Í¤Ç¿Ê¤á¡¢¤³¤ÎÀè1000Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÏ¤È¤·¤¿¤¤¡×
½©¤Î¹Äµï¤¬ÌÜÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÅìµþ±Ø¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤ÎºÆ·ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎëÌÚÃÒÇî»á¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤òºÆ·úÃÛ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤½¤ì¤¿Ì´Êª¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤ª¤¤¤½¤ì¤ÈÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî20Ç¯Ä¶¤ËµÚ¤ÖÃÏÆ»¤ÊÄ´ºº¤È¸¦µæ¤ÎÃßÀÑ¡¢ºÆ·ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¡¢°ìÈÌ¤Î´óÉÕ¶â¤òÅÚÂæ¤È¤¹¤ë»ö¶È·×²è¡¢»ö¶È¤Î¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¹â¼ý±×À¤È·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡£²¿¤è¤êÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¾ðÇ®¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤Þ¤º¤Ï¹¾¸Í¾ë¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¹¾¸Í¾ë¤Ï¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤é50Ç¯¤Û¤É¤¬²á¤®¤¿1657Ç¯¡¢¹¾¸Í¤Î³¹¤ÎÂçÈ¾¤¬¾Æ¤±¤¿¹¾¸Í»þÂåºÇÂç¤ÎÂç²Ð»ö¡ÖÌÀÎñ¤ÎÂç²Ð¡×¤Ë¤è¤ê¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï4Âå¾·³ÆÁÀî²È¹Ë¤Î¼£À¤²¼¡¢¾ë¤è¤ê¤âÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¸æÅÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å·¼é¤ÎºÆ·ú¤Ï¡ÖÅöÊ¬¤Î´Ö¤Ï±ä´ü¡×¤È·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Å·¼é¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÀÐ³ÀÉôÊ¬¡ÊÅ·¼éÂæ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯Æñ¤ÈÌÚºàÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¾åÊª¤ÎÅ·¼é¤Î·úÃÛ¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡£¾ë¤Î·úÃÛ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¸Å·úÃÛ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÅÚÂæ7³ä¡¢¾åÊª3³ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÆ·ú¤Ï7³ä¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ÃÆ£¹Ò²ð»á¡Ê¼Ì¿¿¡§WealthPark¸¦µæ½ê»£±Æ¡Ë
¾Æ¼º¤«¤é350Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹Å·¼éºÆ·ú·×²è
¤½¤ì¤«¤é200Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÂçÀ¯Êô´Ô¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ»þÂå¤Ï¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ë°Ü¤ë¡£ÆÁÀîËëÉÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¹¾¸Í¾ë¤ÎºÆ·ú¤¬À¤ÏÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆüËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ë¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¡£Âè2¼¡ÂçÀï¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤Î¶þ¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿Éð»ÎÆ»¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ë¤ÎºÆ·ú¤ò¡¢GHQ¤¬µö¤¹¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
Å·¼éºÆ·ú¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Æ¼º¤«¤éÌó350Ç¯¤ò·Ð¤¿Ê¿À®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ºâ³¦¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¹¾¸Í¾ëºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¡×¡Ê¤Î¤Á¤Ë¡Ö¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤òºÆ·ú¤¹¤ë²ñ¡×¤È²þ¾Î¡Ë¤¬È¯Â¡¢ÆÃÄêNPOË¡¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤ÎÀ°Íý¤äÃÛ¾ë¤Ø¤ÎÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢Å·¼é¤ÏÅö»þ¤ÎÀß·×¿Þ¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¸½ºß¤ÎÅ·¼éÂæ¤Î¾å¤Ë·úÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁí¹©Èñ¤ä·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë2010Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢´Ñ¸÷Î©¹ñ¤Î³Ý¤±À¼¤Î²¼¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê°ìÂç»º¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»ö¶È¤Î¼ý±×À¸«ÄÌ¤·¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢À¤ÏÀ´µ¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIKIZAMA¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢25Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·úÃÛ¾ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£LINE¥ä¥Õ¡¼²ñÄ¹¤ÎÀîî´·òÂÀÏº»á¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¤ÎÊ¡Éð±ÑÌÀ»á¡¢¸µ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÊÆ¹ñË¡¿Í¼ÒÄ¹¤Î²¬ÅÄÂç»ÎÏº»á¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯¤ÎÎáÏÂ¤Îº£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤òºÆ·ú¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÎáÏÂ¤Îº£Æü¡¢¹¾¸Í¾ë¤ÎÅ·¼é¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ¡¡ÛÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼¨¤¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë
À¤³¦¤Î¿Í¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£À¸À®AI¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡×¡ÖÉÙ»Î»³¡×¡Ö¿·´´Àþ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÂ¾¤Î¹ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»ç¶Ø¾ë¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎò»ËÅª¤Ê·úÃÛ¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¹¾¸Í¾ë¤¬ºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤Ï¸½Â¸Å·¼é¤ÇºÇ¤â¹â¤¤É±Ï©¾ë¤ò¤·¤Î¤°Ìó60m¡£19³¬¤Î¥Ó¥ë¤ËÁêÅö¤·¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÎò»ËÅªÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤È¤Ê¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ç¯´Ö500Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤â¸«¹þ¤á¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
¡ÚÌ¥ÎÏ¢¡Û»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤¼ý±×À¤È·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì
Å·¼éÃÛ¾ë¤ÎÍ½»»¤Ï550²¯±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¼ý±×¤ÏÇ¯300²¯±ß¡¢°Ý»ýÈñ¤Ï50²¯±ß¤ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿ÊÂ¦¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
12Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÇ¯´Ö¤ËÌó500Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤ËÆþ¾ìÎÁ3000±ß¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤ß¤ä¤²¤Ê¤É¤ÎÍè¾ì¼Ô¾ÃÈñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬»î»»¤µ¤ì¤ë¡£
º£¸å¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹ÔµÒ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤½¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ´Ñ¸÷²Á³Ê¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼ý±×À¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼ý±×¤Ï¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â·úÃÛ¤¹¤ëÍ½»»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤ÎºÆ·ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎëÌÚÃÒÇî»á¡Ê¼Ì¿¿¡§WealthPark¸¦µæ½ê»£±Æ¡Ë
·úÃÛ»ñ¶â¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÃæ¿´¤ÏÌ±´Ö¤Î´óÉÕ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈó±ÄÍø¤ÎºâÃÄ¤Ç¤Î±¿±Ä¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤·¤â½ã¿è¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¼ÚÆþ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Åê»ñ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç½é´üÅê»ñ¤Î²ó¼ý¤¬½ª¤ï¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÉáÄÌ¤ÎÉÔÆ°»º°Æ·ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÍ¥ÎÉ°Æ·ï¤È¸À¤¨¤ë¡£
²¾¤Ë¹¾¸Í¾ë¤¬¾å¾ìREIT¡Ê¾å¾ìÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ÏÍ¥¤Ë¿ôÀé²¯±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ëµ¬ÌÏ´¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï1000²¯±ß¤È¤Î»î»»¤ò¡¢13Ç¯¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÁ°¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äËüÇî¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢¤½¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ£¡ÛÆüËÜÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð
¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤ÎºÆ·ú¤Ï¡¢´°Á´¤ÊÌÚÂ¤¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë50¡Á60Ç¯¤ÇÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ÌÚÂ¤Å·¼é¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï½¤Íý¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð1000Ç¯¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢1000Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¸½Â¸¤¹¤ëË¡Î´»û¤äÌô»Õ»û¤Ê¤É¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ï¡¢ÌÚ¤Î¹ñÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¸²½Åª¡¦·úÃÛÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤òÃ´¤¦Ìò³ä¤â
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Â¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜÂç¹©¤Îµ»½Ñ¤ÈÅÁÅý¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë±Ç¤ë¡£
Å£¤ò»È¤ï¤º¤ËÌÚ¤ÈÌÚ¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ·úÊª¤òºî¤ëÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¹©Ë¡¤òÅÁ¤¨¤ëÂç¹©¿ô¤Ï¡¢¸½ºß150Ì¾¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·úÃÛµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤«¤Ê¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¹¾¸Í¾ë¤Î¼ý±×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ä¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¾ë³Ô½¤Éü¤äÌÚÂ¤ºÆ·ú¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê·úÃÛÊª¤òºÆ·úÃÛ¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¡£
¹¾¸Í¾ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð°ÂÅÚ¾ë¡¢È¬²¦»Ò¾ë¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¿ô½½Ç¯¤â¤¹¤ë¤ÈÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤¢¤ë¾ë¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¶áÌ¤Íè¤¬ÉÁ¤±¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸Å¾ë¤¬´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯³¹Æ»¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿ô»ú¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤Ìµ·Á»ñ»º¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Ä»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¾å³¤¤ä¥É¥Ð¥¤¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¶áÂåÅª¤Ç¿Í¸ýÅª¤Ê³¹¤â¤â¤Á¤í¤óÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¾¹ñ¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£¹¾¸Í¾ëºÆ·ú¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¿¨¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤ëÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤ËºÆ·ú¤Ç¤¤ë¡©¡×Éâ¤«¤Ö¿ô¡¹¤Îµ¿Ìä
°ìÊý¤Ç¡¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£²óÅú¤È¶¦¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú·üÇ°¡¡Û¸½ºß¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢ºÆ·ú¤ÏÎò»Ë¤Î·Ú»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
°ìÍý¤¢¤ë°Õ¸«¤Ë»×¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸½ºß¤ÎÂçºå¾ëÅ·¼é¤ÏÌ±°Õ¡ÊÂçºå»ÔÌ±¤«¤é¤Î´óÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢1931Ç¯¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤â59Ç¯¤Ë¡¢¾®ÅÄ¸¶¾ëÅ·¼é¤â60Ç¯¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ë¤ÏºÆ·ú¤Î·Á¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¸½ºß¡¢³ÆÃÏ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ½»Ì±¤Î¸Ø¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î·ÐºÑ¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾ë¤ÎºÆ·ú¤ÏÎò»Ë¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤é¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Î·Ñ¾µ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£
¡Ú·üÇ°¢¡Û·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë
¤«¤Ä¤Æ¡¢¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÌÚÂ¤¤Ç¤Ï3³¬¤Þ¤Ç¤Î·úÃÛ¤·¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½½¿ô³¬¤Î¥Ó¥ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤ò¡¢ÌÚÂ¤¤Ç·úÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¸½ºß¡¢ÌÚÂ¤µðÂç·úÃÛÊª¤Ø¤Î¾ï¼±¤ÏÂ¸µ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£À©ÅÙ²þÀµ¤äµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤Ç¤âÀÇ½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤Ð3³¬°Ê¾å¤Ç¤â·úÃÛ¤òµö²Ä¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÈÂÉ¤¬¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï50m¤òÄ¶¤¨¤ëÌÚÂ¤¥Ó¥ë¤Î·úÃÛ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÁê¼¡¤°Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦É²¸©¤ÎÂç½§¾ë¤Î¤è¤¦¤ËÎò»ËÅªÉü¸µ¤äÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡ÖÅ¬ÍÑ½ü³°¡×¡ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹¾¸Í¤ÎÂç²Ð»ö¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¹¾¸Í¾ë¤ÎºÆ·ú¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤äËÉ²ÐÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËüÁ´¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú·üÇ°£¡Û¸æ½ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿·úÀß¤òµÜÆâÄ£¤¬µö²Ä¤¹¤ë¤Î¤«
¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤«¤é¸æ½ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¿¹¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ650m¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¶áÎÙ¤Î´Ý¤ÎÆâ¡¢Âç¼êÄ®¤Ç¤Ï2000Ç¯°Ê¹ß¡¢40³¬¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î·úÃÛ¤¬¿Ê¤ß¡¢¸æ½ê¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁ°Îã¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢Å·¼éºÆ·ú¤Î·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹¾¸ÍÅö»þ¤Î´·½¬¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢À¾¤Î´Ý¤ÈËÜ´Ý¤Î¸æÅÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿À¾Â¦¤ÈÆîÂ¦¤ÎÁë¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¸æ½ê¤¬¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸æ½ê¤Ë¤â¶á¤¤¹¾¸Í¾ë¤ÎËÌ¤Î´Ý¤ËÎ©¤ÄÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ï¡¢1949Ç¯¤ËµÜÆâÄ£¤ÎÉßÃÏ¤¬¸üÀ¸¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤ì¤Æ¡Ö¹ñÌ±¸ø±à¡×¤È¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½Åª³èÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¾¸Í¾ëºÆ·ú¤â½½Ê¬¤ËÂÐÏÃ¤ÈÄ´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢2040Ç¯º¢¤Ë¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú¤Ø
¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢º£¸å¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Þ¤ºÀÁ´ê½ðÌ¾30Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤ë·×²è¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1964Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿¼óÅÔ¹âÂ®¹©»ö¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤Î¶õ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¼óÅÔ¹âÂ®ÃÏ²¼²½¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿½ðÌ¾¤Î¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¶¶¾å¶õ¤Î¼óÅÔ¹â¤Ï¡¢2040Ç¯¤ÎÅ±µî´°Î»¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ²¼²½¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¹¤¯°Õ¸«¤òÊç¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¸Ç¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ºâÃÄË¡¿Í¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤«¤é·úÀß¤Ø¤È¿Ê¤àÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¶¶¼óÅÔ¹âÂ®²þ½¤½ªÎ»¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î40Ç¯º¢¤Ë¤Ï¹¾¸Í¾ëÅ·¼é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Î°Õ»×¤ÇÌ¤Íè¤ÏÁÏ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤³¤½¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¶âÁ¬Åª²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¡¢Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¶µ°é¡¦³Ø½¬µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Ø¤ÎÊ¸²½¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Îò»Ë¤ÎÁÛµ¯¡¢Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡¢´óÉÕ¤äºâÃÄ¤ÎÍøÍÑ¡¢Ìµ·Á¤Ê¤ë»ñ»º¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÏ½Ð¡£Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¾¸Í¾ë¡Ê¸½ºß¤Î¹Äµï¡ËÊ¿ÀîÌçÁ°¤Ë¤Æ¡Ê¼Ì¿¿¡§WealthPark¸¦µæ½ê»£±Æ¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ³¤¡Û
¢ª¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿Ãû±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ä¡©¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¡©¡×"¹¾¸Í¾ëÅ·¼éºÆ·ú"·×²è¡ÖÅê»ñ¤Î¥×¥í¡×¤Î¶Ã¤¤Î¸«Êý
¡Ê²ÃÆ£ ¹Ò²ð ¡§ WealthPark¸¦µæ½êÂåÉ½/Åê»ñ¤Î¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡Ë