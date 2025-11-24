

2023年に登場した初代「デリカミニ」の購入者像を分析した（写真：三菱自動車工業）

【写真】スペーシアギアやタントファンクロスなどのライバル車と比較しながらデリカミニの購入車像を明らかに

軽自動車でありながらSUVに必要とされる機能とデザインを備えた、ユニークなキャラクターで人気を博す三菱自動車の「デリカミニ」。

「ekクロススペース」の大幅改良で「デリカ」の名を冠したことで、持ち前のブランド力でアウトドア志向や力強さを訴求し、一躍ヒットモデルとなった。



「デリカミニ」となる前の「ekクロススペース」（写真：三菱自動車工業）

販売台数にもそれは表れていて、デリカミニが登場する前の「eK」シリーズが2020年：3万3100台、2021年：2万9599台、2022年：2万6379台であったのに対し、2023年5月にデリカミニが登場すると、2023年：5万2427台、2024年：5万4659台と大幅増となっている。

※一般社団法人 全国軽自動車協会連合会より。2023年以降の販売台数にはデリカミニに加え、「eKクロス EV」を除くeKシリーズを含む。

デリカミニとライバル5車のユーザーを分析

そんなデリカミニ、実際のところユーザーはどんな点に惹かれ購入したのだろうか。

今回はデリカシリーズの歴史も振り返りながら、デリカミニ・ユーザーの実態をライバル車と比較しながら分析していく。

＜分析対象車種・サンプル数＞

三菱 デリカミニ：503名

スズキ スペーシアギア：382名

ダイハツ タントファンクロス：355名

スズキ ジムニー：581名

スズキ ハスラー：968名

ダイハツ タフト：779名

※分析対象は2022年1月以降の新車購入者（デリカミニは2023年5月発売）

※使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」

デリカミニの主な競合車種は、「軽スーパーハイトワゴン×SUVテイスト」のジャンルに属するモデルだが、本格派オフロード4WDのスズキ「ジムニー」も、アウトドア志向の“隣接ジャンル”として取り上げた。

デリカミニについて考える前に、まずはデリカシリーズの歴史を簡単に振り返ってみよう。

デリカの初代モデルは1968年までさかのぼる。まずは600kg積の小型トラックで誕生し、あとからワンボックスの「デリカコーチ」が登場。ちなみに、デリカの語源は“デリバリーカー”である。



初代「デリカ」のトラック（手前）と「デリカコーチ」（奥）（写真：三菱自動車工業）

1979年のフルモデルチェンジで2代目モデル（デリカスターワゴン）となり乗用化が進み、家族レジャーの用途が拡大。

1986年登場の3代目は、「パジェロ」とともにRVブームの中で存在感を発揮した。1994年には「デリカスペースギア」として4代目に。



オフロードイメージを強めた「デリカ」の歴代モデル（写真：三菱自動車工業）

2007年には5代目「デリカD:5」が登場し、現在まで唯一無二のオフロードミニバンとして独自のポジションを取る。

そして、2023年に今回の主役であるデリカミニがデビュー。デリカブランドのDNAを軽自動車に凝縮し、“軽SUV”としての新たな戦いに挑んだ。アウトドア志向のデザインと日常使いの利便性を両立する軽スーパーハイトワゴンである。

どんなクルマから乗り換えている？

それでは分析に入っていこう。最初のデータは、前有車（＝購入する前に乗っていたクルマ）のランキングだ。

メーカー別の結果を見てみると、今回取り上げるどの車種においても同一メーカーからの乗り換えが最も多かった。



特にダイハツの「タントファンクロス」と「タフト」は自社からの乗り換えが多く、それぞれ58％、47％となっており、その次にトヨタが続く。

デリカミニの「三菱からの乗り換え」は37％と、他の車種と比べると多くはない。スズキ、トヨタ、ダイハツ、ホンダと幅広いメーカーから乗り換えが進んでいることがわかる。

なお、デリカミニの「前有車種」は1位：三菱「eKスペース」（7％）、2位：三菱「eKワゴン」（5％）、3位：ダイハツ「タント」（5％）、4位：ホンダ「N-BOX」（5％）、5位：三菱「eKクロススペース」（3％）と、「eKシリーズ」からの乗り換えが多かった。

三菱自動車は、長きにわたり軽自動車市場に多く車種を投入してきていたわけだが、eKシリーズはそこまで市場に強いインパクトを残せてはいない。そんな中でデリカミニの登場は、これまでにはなかったような影響力を持てたといえる。

では、ユーザーの「性別・年代」の構成比はどのようになっているのだろうか。

まずは男女比から確認すると、デリカミニはほぼ1：1。男性比率が最も高いのはジムニー（男性：62％）であり、女性比率が最も高いのはタントファンクロス（女性：57％）であった。



年代のうち、20代・30代に着目すると、いずれの車種も20〜30％程度をしめる。そんな中で、デリカミニで最も多いのは「男性60代以上」だった。

長年デリカに乗ってきた人が軽自動車へとダウンサイズしたのだろう。デリカのブランドの強さを裏付けるデータといえそうだ。

デリカミニに抱くイメージは？

それでは、各車種についてどのようなイメージを抱いているのか、「購入車の評価」を見てみよう。デリカミニを購入した人はデリカミニについて、スペーシアギアを購入した人はスペーシアギアについてのイメージをそれぞれ回答した結果だ。



画像を拡大

デリカミニのイメージとして際立つのは「個性的」「かわいい」の2つ。「個性的」においては、独自のポジションを長きにわたり築き上げているジムニーをしのぐほどである。

「かわいい」は、軽スーパーハイトワゴンとして直接競合するスペーシアギア、タントファンクロスに比べて明確に差が出ており、キャラクターがくっきりと分かれた。

「アウトドア・自然が似合う」を見てみるとデリカミニは50％で、ジムニー、タントファンクロスの次と平均的な値であるが、「頑丈」に目を移すとジムニーに次いで高い値を示す。

デリカミニのデザインは、軽自動車でありながら“デリカらしさ”を体現したもので、フロントフェイスには三菱のSUVらしい力強さがあり「どこへでも行けそうな安心感」を与える。



「デリカD:5」の初期モデルやかつての「パジェロ」を思わせるフロントデザイン（写真：三菱自動車工業）

そのデリカらしさに込められた“冒険の記号”から、「かわいい」ながらも「頑丈」であるイメージを構築できているのだろう。

今回は定量データ分析であるため、購入者の声をひとりずつ細かく聞くことはできていないが、ここまで見てきたイメージ評価からは、次のような評価を具体的に思い描くことができる。

・アウトドアっぽいが、ゴツすぎないデザイン

・家族の送迎にも、自分の趣味にも使える多用途性

・キャンプに行くわけではないが、アウトドアな雰囲気が好き

スライドドアの重要度は低い

次に紹介するのは、「購入しようと考えたきっかけ」（複数回答形式）。デリカミニは、テレビCMの影響力に特徴があり、購入者の実に50％の人が「テレビCM」と回答している。

他の車種では、最も高いものでもスペーシアギアの23％であり、その次はハスラー：15％、タフト：12％と続く。テレビCMを通じたデリカミニの訴求力の高さは圧倒的だ。

多くのグッズが展開されるほどの話題を呼んでいる公式キャラクター「デリ丸。」のキャッチーさと、印象深さによる貢献量も大きそうである。



オフィシャルグッズも人気の「デリ丸。」（画像：三菱自動車工業）

最後に軽スーパーハイトワゴンの特徴である、「スライドドア」がどれほど考慮されていたかを「購入時の前提条件」（複数回答形式）データから紹介すると、デリカミニが27％だったのに対して、他のスライドドアを有する車種は、タントファンクロス：43％、スペーシアギア：47％。

デリカミニは、軽スーパーハイトワゴンとしてスライドドアが求められてはいるものの、他の車種よりもその重要性は小さく、スライドドア以外の要素の比重が高かったことがわかる。これこそ、「デリカ」のブランド力とキャラクターであろう。

デリカミニは、デリカシリーズの歴史が築いたブランド力と、現代のアウトドアブームを取り入れつつも日常での使いやすさも重視した、多様なライフスタイルに寄り添う設計が評価されていることがわかった。



軽スーパーハイトワゴンとしての実用性も兼ね備える（写真：三菱自動車工業）

ちなみに購入時の車両本体価格（値引き前車両価格＋オプション価格の平均値）は次のとおりで、デリカミニは軽自動車というセグメントを考えれば高額である。

デリカミニ：253万円

スペーシアギア：226万円

タントファンクロス：222万円

ジムニー：218万円

ハスラー：201万円

タフト：195万円

それにもかかわらず販売台数は好調で、ホンダ「N-BOX」を頂点に強力なモデルが多々存在する軽自動車市場において独自の存在感を示しているのは、デリカミニのキャラクターによるところだろう。

フルモデルチェンジした新型は、196万4600〜290万7300円へとさらに価格帯が上がったが、デリカミニとしてのキャラクターや性能が高まったことを考えれば、デリカミニがほしい人にとって、それほどデメリットにはならないかもしれない。



2025年8月に発表された新型「デリカミニ」（写真：三菱自動車工業）

“単なるヒット商品”ではない

デリカミニは三菱の国内市場シェア拡大のカギを握る戦略商品であり、“単なるヒット商品”ではなく、「三菱らしさ」を改めてマーケットに示す役割も担っているといえよう。



三菱がこの流れをどう生かし、どのようにブランドとユーザーの関係性を構築していくのか。新型デリカミニが登場したこれからの動きが、決定づけるだろう。

（三浦 太郎 ： インテージ シニア・リサーチャー）