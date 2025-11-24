TravisJapan、『オールナイトニッポン』出演 松倉海斗＆吉澤閑也がMCで最新アルバムの魅力を語る
7人組グループ・Travis Japanがパーソナリティを務める特別番組『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』が、12月8日午後8時から午後9時50分までニッポン放送で放送される。12月3日に発売される3枚目のオリジナルアルバム「's travelers」を記念したもの。
【写真】クールな表情&スタイリッシュな衣装が魅力的なTravis Japan
今年6月には、メンバー全員で『オールナイトニッポンPremium』を担当し、公式ハッシュタグは世界トレンド1位を獲得。ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査では同時間帯首位となった。
今回の特別番組は、ニューアルバム「’s travelers」をプロデュースした松倉海斗と、吉澤閑也がMCを担当し、それ以外のメンバーの声も交えて届けていく。メンバー自身が語る「's travelers」の魅力のほか、MC2人によるテーマトークバトルを展開する予定。
リスナーからは、2人への質問を受け付けるほか、2人で語ってほしいトークテーマを募集する。
■松倉海斗コメント
とてもうれしいです！幸せで満ち溢れています！約2時間、さまざまなトークテーマでリスナーの皆さまと、そして閑也と濃密なお時間を過ごせたらと思います！僕たちのパーソナルな部分や関係性などより身近で素の部分を届けられたらと思います！たくさんたくさんお喋りします！ワクワク！
■吉澤閑也コメント
吉澤と松倉はとにかく楽しい話をするのが大好きだし、性格的にも似てる部分があると思うので、約2時間2人で話すのが楽しみです！そしてとにかくリスナーの皆さんに楽しく心がポカポカする時間だったって言ってもらえるようにできたらと思います!!
