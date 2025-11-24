「ゴルフ人生で一番しびれた4日間」21歳ルーキーが来季シード獲得 ランキング50位…「必死にプレーしていました」
来季のシード権を掴み取った都玲華(C)Getty Images
女子ゴルフの「大王製紙エリエールレディスオープン」（愛媛県・エリエールGC松山）の最終日が11月23日に行われ、21歳のツアールーキーの都玲華が来季のシード権を掴み取った。1バーディー、3ボギーの「73」で通算2アンダーの26位。今季のメルセデスランキングで、ギリギリの50位に踏みとどまった。
都は試合後に自身のインスタグラムを更新。「エリエールレディスオープンをもって、今シーズン終了しました。メルセデスランキング50位で、なんとかシード権を獲得することができました」と報告した。
予選2日間を「68」「70」で回り、18位で決勝ラウンド進出を果たしたが、最後の2日間は「71」「73」と、日を追うごとにスコアを落とす苦しい4日間だった。「勝負どころだった今週は、ゴルフ人生で一番しびれた4日間でした笑」と振り返った。
重圧との戦いの中で、自らに暗示をかけた。「途中からは世界は広いセハイハヒロイ…と、よくわからない言葉を自分にかけながら必死にプレーしていました」と打ち明けた。
レギュラーツアー27試合で、トップ10入りは4度。「今年1年間、サポートしてくださったスポンサーの皆様、家族、コーチ、トレーナーさん、応援してくださる皆様、そして大会を開催してくださった企業の皆様、日本女子プロゴルフ協会の皆様。本当にありがとうございました」と周囲への感謝を口にした。
シード権獲得を機に、目標は一段階上がった。「来年は強いミヤコレをお見せできるよう、オフの間しっかり鍛え直します」と宣言し、「また来年」と呼びかけた。2026年は初優勝で、ファンを盛り上げていきたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]