カンテレ、賞金「最大50万円分」のキャンペーン バラエティー5番組が対象【概要】
カンテレは、「カンテレバラエティー番組TVerお気に入り登録キャンペーン」を22日からスタートした。
【画像】「カンテレバラエティー番組TVerお気に入り登録キャンペーン」対象5番組
カンテレバラエティー5番組のTVerお気に入り登録者数が合計200万人を突破すると、賞金としてQUOカードPayが合計で最大50万円分、310名に当たるキャンペーン。
対象番組は、『ちゃちゃ入れマンデー』、『やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です』、『千原ジュニアの座王』、『かまいたちの机上の空論城』、『マルコポロリ！』。
カンテレ公式Xアカウント（＠kantele）をフォロー＆キャンペーン投稿をリポストし、応募できる。お気に入り登録をした番組名をコメントすると当選確率がアップする。
■キャンペーン期間
11月21日（金）午後4時〜12月22日（月）午後11時59分
■賞品
全番組のお気に入り登録者数の合計が、下記人数を突破すると、賞金がより豪華になる。
第1弾：150万人突破…QUOカードPay1000円分 100名
第2弾：180万人突破…第1弾賞金に加えて、QUOカードPay2000円分 100名
第3弾：200万人突破…第1弾、第2弾賞金に加えて、QUOカードPaｙ1万円分 10名 1000円分 100名
【画像】「カンテレバラエティー番組TVerお気に入り登録キャンペーン」対象5番組
カンテレバラエティー5番組のTVerお気に入り登録者数が合計200万人を突破すると、賞金としてQUOカードPayが合計で最大50万円分、310名に当たるキャンペーン。
対象番組は、『ちゃちゃ入れマンデー』、『やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です』、『千原ジュニアの座王』、『かまいたちの机上の空論城』、『マルコポロリ！』。
■キャンペーン期間
11月21日（金）午後4時〜12月22日（月）午後11時59分
■賞品
全番組のお気に入り登録者数の合計が、下記人数を突破すると、賞金がより豪華になる。
第1弾：150万人突破…QUOカードPay1000円分 100名
第2弾：180万人突破…第1弾賞金に加えて、QUOカードPay2000円分 100名
第3弾：200万人突破…第1弾、第2弾賞金に加えて、QUOカードPaｙ1万円分 10名 1000円分 100名