¸½ºß£´£±ºÐ¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤¬¥¦¥ë¥È¥éÈþ¿Í¡Ö·ã¤«¤ï¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÀÆÆ£Î¤·Ã»á
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤ÎÃø½ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÅìµþÅÔµÄ¤ÎÀÆÆ£Î¤·Ã»á¤¬¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£²£°Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÅìµþÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµå¶¥µ»¡¡µµß·ÍýÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö£±»î¹çÌÜ¤â£²»î¹çÌÜ¤â¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤ë°µ´¬¤Î»î¹ç±¿¤Ó¡£Åª³Î¤Ê¥ì¥·¡¼¥Ö¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¤É¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¼«¿®¤È°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡ÖÍýÊæ¤Á¤ã¤ó¡¢º£Æü¤âËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÁáºä¤è¤·¤Ò¤íÅÔµÄ²ñµÄ°÷¡¢½÷Í¥¡¦Ç¦Â°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡ÖÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Âç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾ðÊóÊÝ¾ã¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¾Ò²ð¤ä¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¡¢¼êÏÃ¡¦»úËë¡¦²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ë¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥óÀ¯ºö¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ò°ì²áÀ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ø³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ®¸ù¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤ì¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¼ó¸µ¤Î¥Õ¥¡¡¼¤¬ÃÈ¤«¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤â·ã¤«¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï£±ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿ñËì±ê¤Ë¤è¤êÄ°ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¤Ò¤È¤êÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÀ¯¼£³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÈæÎãÂåÉ½¤Ç½ÐÇÏ¤·¤ÆÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£±£°·î£·Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éº£¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¶äºÂ¤ÎÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
