エルチェvsR・マドリー スタメン発表
[11.23 ラ・リーガ第13節](Estadio Manuel Martínez Valero)
<出場メンバー>
[エルチェ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 11 ヘルマン・バレラ
DF 15 アルバロ・ヌニェス
DF 22 ダビド・アッフェングルーバー
DF 23 ビクトル・チュスト
DF 39 エクトル・フォルト
MF 8 マルク・アグアド
MF 14 アレイクス・フェバス
MF 19 グレイディ・ディアンガナ
FW 9 アンドレ・シウバ
FW 10 ラファ・ミル
控え
GK 1 マティアス・ディトゥーロ
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 4 バンボ・ディアビ
DF 6 ペドロ・ビガス
DF 18 ジョン・ヌワンコ
DF 21 レオ・ペトロ
MF 5 フェデリコ・レドンド
MF 16 マルティム・ネト
MF 30 ロドリ・メンドーサ
FW 7 ヤゴ・サンティアゴ
FW 20 アルバロ・ロドリゲス
FW 32 アダム・ボアヤル
監督
エデル・サラビア
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 20 フラン・ガルシア
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 エンドリッキ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
