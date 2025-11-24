本日11月24日（月）よる7時〜9時54分 日本テレビ系にて、47都道府県の地元民が最も愛する“地元の顔No.1”を選ぶ「県民スター栄誉賞」を放送。

都道府県魅力度ランキングを作る調査のプロ・ブランド総合研究所の全面協力のもと、47都道府県・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施。「認知度」「好感度」「地域貢献度」「スター性」「自慢したい度」という5つの指標で著名人を評価し、その総合評価1位＝地元民が最も表彰したい「県民スター栄誉賞」を決定！

スタジオには、県を代表する豪華ゲストが集結。大阪府の吉村洋文知事は公務として出演。「（出る番組）間違ってないですよね？」と気になりながらも、自身の順位発表を見守る。北海道のGLAY HISASHIは前回5位、鳥取県のイモトアヤコは前回2位で、トップの座奪取を狙う。世界陸上競歩の銅メダリスト 藤井菜々子は、同じ陸上競技のニュースターとの共通点を明かす。そしてMC所ジョージが密かに楽しみにしている、広島県・槙野智章に関するあることとは？

全国的に知られる著名人でもこれまで明かされなかった地元エピソードや、地元民だからこそ選べる唯一無二のランキング結果が多数！

▼北海道は、前回王者の大泉洋、函館の星・GLAYの激戦に、五輪金メダリストの北口榛花がどれだけ順位を上げられるか？

▼群馬は中山秀征 vs 井森美幸の頂上決戦の結果を、特別会場で本人たちと群馬県人会が見届ける！

▼大阪は吉村府知事が自ら出演し“ひらパー兄さん”岡田准一に挑む…そこに現れた刺客とは？

▼鳥取は「名探偵コナン」作者・青山剛昌に挑むイモトアヤコの同級生が集まり、学生時代のエピソードを暴露!?

▼沖縄は安室奈美恵、HY、具志堅用高が激突…幅広い世代から支持されたのは誰？

さらに、大泉洋、綾瀬はるか、北川景子、堺雅人、明石家さんま、高橋尚子など、各県を代表する豪華スターへの特別インタビューが実現。 地元に対する秘めた思いにも注目！

あなたの地元の“地元スターNo.1”は誰なのか？地元を愛し、地元から愛されるスターたちの功績と素顔を、3時間たっぷりお届け！

◆MC：所ジョージ

◆進行：藤井貴彦、後呂有紗アナウンサー

◆スタジオゲスト：橋本将生・猪俣周杜（timelesz）、イモトアヤコ、内田篤人、王林、風間俊介、小林幸子、島崎和歌子、HISASHI（GLAY）、藤井菜々子、槙野智章、山里亮太、横澤夏子、吉村洋文

◆解説：田中章雄（ブランド総合研究所）

◆インタビュー出演：明石家さんま、綾瀬はるか、大泉洋、堺雅人、北川景子、高橋尚子、山口茜 ほか