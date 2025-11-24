ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の元リーダー・山岸理子（27）が23日、東京都千代田区の「書泉ブックタワー」で写真集「君しか知らない」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。

自身4冊目の写真集で、今月19日に発売。山岸は24日が27歳の誕生日で、集まったファンから「誕生日おめでとう！」などと声を掛けられ笑顔で応えた。

山岸はイベント終了後、自身のブログを更新。前日の22日には大阪のハロー！プロジェクトショップで同様のイベントを行っており「久しぶりのお話会とトークイベント！！たくさん方に会えて嬉しかったです。ひっっさしぶり過ぎるお話会、楽しかったぁ！みんな元気そうでよかったよ。会いに来てくれてありがとうっっ」などと喜びとともに書き込んだ。

現在発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にもグラビアが掲載されている。

山岸はハロプロ研修生を経て、15年4月のつばきファクトリー結成と同時にメンバー入り。初代リーダーに就任し、17年2月にメジャーデビューを果たした。

「りこりこ」の愛称で人気を集め、23年11月の日本武道館公演でグループを卒業。以降は舞台を中心に俳優として活躍している。