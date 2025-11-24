◇アメフト全日本大学選手権準々決勝 関学大63―21中京大（2025年11月23日 名古屋市・パロマ瑞穂ラグビー場）

アメフトの全日本大学選手権準々決勝2試合が23日、名古屋市のパロマ瑞穂ラグビー場などで行われ、関学大（関西1位）が63―21で中京大（東海）に快勝した。東北大（東北）を31―7で下した早大（関東1位）とともに4強入り。準決勝は立命大（関西2位）―早大、関学大―関大（関西3位）に決まり、29、30日に行われる。

一流は同じミスを繰り返さない。7点リードした第2Q8分06秒、関学大QB星野秀太（4年）のパスをキャッチしたWR小段天響（3年）が右サイドを駆け上がる。「今度は最後まで走り切ろうと…」。第2Q開始直後にエンドゾーン目前でディフェンスに追いつかれたプレーの反省が生きていた。相手のタックルを巧みな動きでかわし、リードを広げるTD。殊勲甲の働きなのに、背番号4は口をとがらせていた。

「僕のTDで勝たせたわけではないので、まだまだです」

ストイックな発言には理由がある。22日に関大DB吉田優汰がビッグプレー連発で勝利に貢献。大産大付の同期のパフォーマンスを知り、「悔しかった」と本音が口をつく。だからこそ、直接対決の準決勝（30日）へ、モチベーションがMAXに達する。

「あいつのおかげで勝った、と言われるような活躍をしたい」

2年ぶりの聖地へ譲れない「関関戦」。勝敗に直結するライバルのせめぎあいも見逃せない。（堀田 和昭）

≪中京大は敗退も完全燃焼≫

中京大は完全燃焼の敗退だ。力強いドライブで第1Q4分56秒に先制TD。2TDで逆転を許した直後にも、WR伊藤啓人（2年）のキックオフリターンTDで追いついた。その後は地力の差でリードを広げられたものの、多彩なフォーメーションで関学大を苦しめた。第3Qに意地の1本を決めたRB高橋快斗（4年）は「後輩には日々の姿勢の部分から甲子園ボウルを意識してほしい」とコメント。卒業後は競輪選手を目指し、トレーニングを積む。