¡¡ÈÖÄ¹¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤ÇÎòÂå5°Ì¤Î525ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Èµð¿Í¤ÎÀ¶¸¶¡É¤È¤·¤Æ05Ç¯°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤È¤â¶¦±é¤·¡¢¾Ð´é¤Ç»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¼«Á³¤È¼êÇï»Ò¤¬µ¯¤¤¿¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ5¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¡À¶¸¶ÏÂÇî¡×¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÀ¶¸¶»á¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡16Ç¯2·î¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢µð¿Í¼çºÅ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Öµð¿Í¤ÎÀ¶¸¶¡×¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏºßÀÒ¤·¤¿05Ç¯°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£02Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼14¿Í¤ÎÂç¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖMKË¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¾°æ»á¤Îº¸ÎÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¡ÖMKË¤¡×¤Î¶¦±é¤Ï¾¾°æ»á¤ÎÆüËÜºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿02Ç¯°ÊÍè23Ç¯¤Ö¤ê¡£¾¾°æ»á¤«¤é¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£7³ØÇ¯²¼¤Î¾¾°æ»á¤È¤Ï6Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃÏÆ»¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥á¤ËÎã¤¨¤Æ¾Î»¿¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¾¾°æ»á¤â¾éÀå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë1ËÜ¤ÏËÍ¤Î´¿À¼¤è¤êÂç¤¤¤¡£¼»ÅÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËÍ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂç¥ê¡¼¥°»þÂå¡¢ÊÆ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿À¶¸¶»á¤«¤é·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿ÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾°æ»á¤Î¾Íè¤Îµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÎÏÃÂê¤â¡£¡Ö°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¾¾°æ»á¤Ë¡¢À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£ËÍ¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë
¡¡¢ãÅìµþ¥É¡¼¥àÎòÂå8°Ì113È¯¢äÀ¶¸¶»á¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï502»î¹ç¡¢1635ÂÇ¿ô429°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.262¤ÇÆ±µå¾ìÎòÂå8°Ì¤Î113ËÜÎÝÂÇ¡£½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿À¾Éð»þÂå¤Î88Ç¯5·î10Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÀ¾ºê¹¬¹¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î06Ç¯6·î14Æü¤Îµð¿ÍÀï¡£7²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµå±ã¤Ç¤Ï6»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.409¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µð¿Í»þÂå¤Î93Ç¯Âè1Àï¤Ç¤Ï4ÈÖ¤Ç4°ÂÂÇ¤·9²ó¤Ë¤Ï°ìÈ¯¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î10»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.226¤â2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£