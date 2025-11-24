プロ・リーグ 25/26の第15節 ルーベンとシントトロイデンの試合が、11月24日03:15にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。

ルーベンは明本 考浩（MF）、ソリー・カバ（FW）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。シントトロイデンの伊藤 涼太郎（MF）がPKを決めてシントトロイデンが先制。

28分、シントトロイデンが選手交代を行う。畑 大雅（DF）からビサル・ムスリウ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の41分シントトロイデンが追加点。山本 理仁（MF）のアシストからイリアス・セバウィ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、45+4分、ルーベンのルカシュ・ラコミー（MF）のアシストからティボー・フェルリンデン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。シントトロイデンが1-2で勝利した。

なお、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）はフル出場した。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

また、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し90分までプレーした。89分にイエローカードを受けている。伊藤 涼太郎（MF）は先発し77分までプレーした。21分にゴールを決めた。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）は先発し28分までプレーした。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は77分から交代で出場した。81分にイエローカードを受けている。

2025-11-24 05:21:24 更新