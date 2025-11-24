西野七瀬、『未来のムスコ』で主演・志田未来の親友役 物語のキーマンに
2026年1月スタートする志田未来主演ドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）の追加キャストとして、西野七瀬の出演が発表された。TBSドラマ初出演となる西野は、主人公・未来（志田）の親友で、物語のキーパーソンとなる今井沙織役を演じる。
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
西野七瀬が演じる今井沙織は、未来の10年来の親友でありよき理解者。二人の出会いは、高校卒業後に上京してすぐ始めたコールセンターのアルバイト。同い年という共通点もあり、瞬く間に意気投合した。現在の沙織は、ようやく安定した会社で正社員として働き始めたばかり。20代後半にして初めて正社員になった、いわば苦労人。東京で夢を追うことの厳しさを身をもって知っているからこそ、諦めずに夢を追いかけている未来のことを尊敬し、心から応援している。未来にとって最も信頼できる唯一無二の理解者だが、未来が颯太と奇妙な共同生活を始めたと知った時、沙織は果たして…？
西野は「お話を伺って、こんなに心温まる作品に関われることが本当に楽しみだなと感じました。私が演じる沙織は、未来にとって頼れる存在。同い年の設定ですが、沙織は親友である未来をお世話したいタイプだと感じています。私は末っ子なので面倒見の良さとは少し縁遠いのですが（笑）、頼りがいのある沙織を丁寧に表現できたらと思っています。未来のまわりには優しさにあふれた人たちがいて、なんとかして未来を助けようと協力する姿がとても素敵です。沙織と未来、颯太の関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです」とコメントしている。
さらに、本作を民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U‐NEXT」で見逃し配信することが決定した。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて2026年1月より毎週火曜22時放送。
