『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』放送決定 赤いヒーローが活躍する新特撮映像シリーズ【プロジェクトR.E.D.】始動
1975年から50年の長きに渡って愛されてきた【スーパー戦隊シリーズ】の枠で新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】が始動することが24日発表された。記念すべき第1弾作品は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に決定。最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」が誕生する。
【写真】石垣佑磨＆大葉健二、Wギャバンで2ショット！シャリバンらと「宇宙刑事飲み会」開催
「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ってつけられたこの【PROJECT R.E.D.】は、その名の通り、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ。このシリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることで、それぞれの世界観に奥行きをもたせるなど、多面的な展開を予定している。
記念すべき第1弾作品は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。このタイトルを見て、懐かしい気持ちになった人も多いであろう『宇宙刑事ギャバン』（1982〜1983年）は、地球を守るため宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた超人気作品だ。80年代に、メタリックなスーツ姿のヒーローが与えた鮮烈な印象で、日本のみならず海外ファンをも熱狂させたレジェンド作品でもある。唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素など、その革新性は受け継ぎつつも、2026年の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、まったく別モノ！ 最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」となる。
AIや宇宙探査、宇宙事業など、80年代に人々が抱いていた“未来予想”は今や現実。技術の進化が著しい今だからこそ可能な映像表現と、リアルに響くストーリー構築で、新生ギャバンが誕生する。
さらに、【PROJECT R.E.D.】の掲げるテーマ“赤いヒーロー”が中心となるシリーズ第1弾ということで、もちろん主人公のヒーロー：ギャバン・インフィニティもメタリックレッドのコンバットスーツ！ 今回解禁されたのは、メタリックボディが赤く光る最高にクールなヒーロービジュアル。今後公開される全体像に、今から期待が高まる。
最新技術でスタイリッシュな赤いヒーローの活躍を描く『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』―。気になる登場人物やストーリーなどは追って発表される。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて2026年毎週日曜9時30分放送。
