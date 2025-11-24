胸が熱くなった。メジャー移籍を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手（２９）は万感の思いで東京Ｄを見渡した。ファンフェスタのフィナーレ後。突然、自身の登場曲であるサザンオールスターズの「希望の轍」が流れた。同時にビジョンには「ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ ｏｎ ｙｏｕｒ ｔｒａｃｋ ｏｆ ｈｏｐｅ．」（あなたの希望の道に幸あれ）と映し出される演出。「わざわざ、そういう雰囲気にしてもらったので、すごいありがたい。声援もすごかったんで、うれしかったです」。惜別の「岡本コール」と自身の応援歌も響きわたる中で、一人で本拠を一周した。

粋な演出はこれだけで終わらなかった。ファンフェスタ後には今季限りで引退した長野のセレモニーが開催。その最終盤だった。「サプライズというか、引っ張られて。捕まったっす」。ナインが長野を胴上げしようとする中で、背番号７から呼び出されて自身が先に胴上げ。７回、宙に舞いながら再び歓声を浴びた。

予感はあった。メジャー挑戦正式表明前だった１０月１４日の長野の引退会見時に、花束を渡される逆サプライズを経験済みだったからだ。「もしかしたら長野さんのことなんで、花のパターンがあったんで警戒はしていた。さすがに『こんな時にしたらやばいやろな』とは思ってたけど、最後の最後に来ましたね。まさか胴上げがあるとは。あそこはちょっと油断してた」と照れ笑い。特別な計らいがうれしかった。

１４年ドラフト１位で入団後、Ｇ党の応援に支えられてきた。「大きな声援を送ってくれるのはすごくうれしい」と感謝する。すでにポスティング申請済みで、交渉期間は米東部時間の２１日午前８時（日本時間同日午後１０時）から、来年１月４日午後５時（同５日午前７時）までの４５日間。本塁打王３度の長打力に加え、一、三塁の守備力も評価されており、争奪戦の様相を呈している。「まだ決まったわけでもないですし、どうなるか分からないですけど、決まった時には頑張りたい」。思い出の詰まった東京Ｄで決意を新たにした。（宮内 孝太）