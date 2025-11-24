テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、同局系「あざとくて何が悪いの？」で共演していた女優・田中みな実、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太とのスリーショットを公開した。

弘中アナは２４日までに、自身のインスタグラムを更新。「今日は我らがみな実さんのお誕生日 おめでとうございます 先日３人で久しぶりに集まることができました」と記し、２０２０年１０月から２３年９月まで出演していた同番組のＭＣトリオで、２３日に３８歳の誕生日を迎えた田中を祝う食事会の写真をアップ。

「山里さんが最高に美味しい和食をご馳走してくれました（予約したのはみな実さん） 話が止まらず、時間が一瞬でした！！！ 絶対に外には出せない内容ですが！！！！ 楽しかったです ありがとうございました 番組をきっかけに素敵な先輩方と長くお付き合いをさせていただき感激です！」とつづった。

この投稿には、「安定の３人ですね」「嬉しい３人」「この３人組めっちゃ好きです」「どんなお話か気になります」「仲の良さとバランスが絶妙」などのコメントが寄せられた。