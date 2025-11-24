インスタグラムで投稿

米大リーグ・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手の妻・チェルシーさんがつづった夫への愛の言葉に反響が集まっている。22日（日本時間23日）にインスタグラムで結婚11周年の記念動画を公開。米ファンからは「野球界最高の夫婦だ」と歓喜の声が寄せられた。

動画の序盤には、若い頃や結婚式を行う2人の写真がまとめられている。終盤になるにつれて、徐々に現在のフリーマン一家の写真に。夫婦の“半生”をまとめた動画になっているようだ。

チェルシーさんはインスタグラムに動画を公開。文面で「親友と過ごした11年間。恋する子どもたちから……誓いの絆……赤ちゃん、野球、そして想像もできなかった夢まで。私たちは素晴らしい人生を築き上げてきた。そして、それはますます楽しくなっていく」などと紹介した。

米ファンからは「なんて美しい写真なの」「11年目？！ なんてこった！！」「2人ともLAのヒーローだ」「本当に最高だ」「野球界最高の夫婦だ」「なんて美しいストーリーだ！」などと感動した様子の声が寄せられている。



