ロサンゼルス・タイムズ紙は、ポストシーズンで大谷翔平、ウィル・スミス、ミゲル・ロハスが放った歴史的ホームランボールが、アメリカに拠点を置く大手スポーツ・コレクション専門のオークション会社 SCPオークション で高額落札されたと報じている。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦のブルワーズ戦で、大谷が放った場外ホームラン（右中間席上・469フィート）は、27万ドル（約4229万円）で落札された。

この試合は「史上最高の個人パフォーマンス」と称され、大谷は打撃での活躍に加え、6回10奪三振の快投を見せ、ドジャースをワールドシリーズへ導いた。ワールドシリーズ第7戦で、9回に同点弾を放ったロハスと、11回に勝ち越し弾を放ったスミスのボールは、観客席で隣り合わせに座っていたジョンとマシューのベインズ親子が手にした。

親子は“初心者”ではなく、ホームランボールの捕球を狙って席を選ぶ常連であり、数週間前の地区シリーズでも一度捕球していた。ベインズ親子はカナダのファンの目をごまかすため、本物のホームランボールの代わりに自分たちが持ち込んだボールをフィールドへ投げ返し、誠実なファンに見せかけていた。

決勝点となったスミスのボールは 16万8000ドル（約2632万円）、延長戦に突入させたロハスのボールは 15万6000ドル （約2444万円）で落札された。なお、これら3つのボールはすべて、公証宣誓書とポリグラフ（嘘発見器）を含むSCPオークションの厳重な鑑定手続きを経て真品と認定されている。