巨人は２３日、東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５」を開催し、来季のメジャー挑戦へポスティング申請をした岡本和真内野手（２９）も参加。「なりきりジェスチャーゲーム」や「借り物競走」などでイベントを楽しんだ。

最後は１人で場内を一周。自身の応援歌が右翼スタンドから流れる中、ファンから「頑張れ！」の声援を受けた、「わざわざああいうふうにしてもらって、声援も大きかったのでうれしかった」と感謝の思いを語った。

ただ、最後の最後に引退セレモニーを行った長野からのサプライズも。長野を胴上げするためにできたナインの輪に、長野が岡本の腕をつかんで引き込み、思いがけずチームメートからの胴上げで送られる一幕もあった。

「そこはちょっと油断した。初めはもしかしたら長さんのことなので…と警戒を一応していて、最後の最後で来た」と笑った岡本。それでも「場内一周とか胴上げとか、なかなかすることはないのでうれしかった」と喜びを表していた。

メジャーでもポスティング申請が受理され、今後は来年１月までの交渉期限の中で、メジャー球団との交渉が本格化する。「まだ決まったわけではないし、どうなるか分からないけど、本当に決まった時は頑張りたいなと思う」と、次の挑戦へ気持ちを新たにしていた。