年末の準備「全部妻任せ」→妻の苦労にタダ乗りする夫に、いい加減ムカつきます【ママリ】

「お前が全部何とかしろ」家事も育児も全部丸投げの夫に怒り心頭！

夫にイライラしすぎてもう顔も見たくないです。

どうやって気持ちを抑えればいいでしょうか。



そもそも、年末年始の準備から全て他人任せでどんどんストレスが溜まって爆発してしまいました。

何か相談しても適当な返事。そのくせ準備してなかったらなかったで文句も言う。子供のためと思って準備はするけど、自分もちゃっかり参加はする。

体調が悪くて相談しても「もうその話はおしまいにして」「わかったから！」と取り合わず。薬買ってきてと頼んでも、いつまでも買ってこず、結局フラフラになりながら片道30分を車で運転して急外にかかりました。

子供たちがインフルにかかり、受診のことなど相談すると「お前が全部なんとかしろ」の一点張り。

もう，その一言で爆発して怒りましたが、そうなれば「ごめんなさい」の一点張りです。 出典：

qa.mamari.jp

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

Mさんの夫は、どうやら普段から子どものお世話も家事も、Mさん1人に任せきりのようですね。



夫婦での家事や育児の役割分担は、それぞれが納得する形であれば各家庭の事情に添うのが1番ですが、体調不良の時まで何も手伝おうとしない、協力しようとしない姿勢が見えると失望してしまいますね。

お願いしたこともやらない。

家族のことは他人任せで無責任。

何かあればごめんなさいの一点張りで、ほとぼりが冷めるのを待つだけ。



普段からごめんなさいもありがとうもなくて。

仕事してくれてるから、と夫が帰る時は美味しいものつくろうとか家整えておこうとか色々考えてますが、そういうのも当たり前だと思われてます。

別に認められたいわけじゃないけど、感謝もされず労いもなく無銭無給でワンオペしてる身にもなって欲しい。

自分がその立場になったらそそくさと義母を召喚するくせに。 出典：

qa.mamari.jp

夫にお願いをしてもやらず、やらなかったことを問えば「ごめんなさい」の一点張り…これでは話し合いにもならず、何も改善しないように思ってしまいますよね。



また、Mさんは普段の生活で夫から感謝や労いの気持ちを向けられることがないことにもモヤモヤしています。

とにかくイライラするので、家族のこと考えられないなら、もう帰ってこなくていいとは伝えてます。

単身赴任なので帰る家はあるので、自宅に入れなくても問題はないです。

もう、普段から夫はノータッチなので、1人でどうにかできるようになりました。それならもう居る方がストレスだなって。仕事を言い訳にしてお前の責任だって言われるなら、無責任な人はいらないですよね。 出典：

qa.mamari.jp

Mさんの夫は単身赴任ということで、Mさんはとうとう思い余って「家族のことが考えられないなら、帰ってこなくていい」と夫に伝えたようです。



ここまで追い詰められているMさんの気持ちを、夫が理解できればいいのですが…。こうしたMさんの怒りと悲しみに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

めっちゃわかる！など共感の声が…

家族にかかわる役割や分担などに一切興味がないように思えるMさんの夫。Mさんはそんな夫に強い怒りと悲しみをいだいています。こうしたMさんの気持ちに対し、ママリユーザーからは共感を含む声が集まっていました。

読んでてイライラしてきました🥲



確かに帰ってくるな！って思いました😅



普段やらない分、休みなら子供と遊ぶなり何なりやってもらいたいですよね！



私なら、ブチギレちゃいますよ😭 出典：

qa.mamari.jp

「読んでいてイライラする」というほど、Mさんの気持ちに共感していているユーザーの声です。確かに、Mさんが書いている夫の様子を思い浮かべながら読んでいると、一緒に怒りが湧いてきますね。

めっちゃわかります。

私も今旦那にイライラしてインフルの子供と一緒に寝てます。



うちは旦那がインフルになって息子に感染して大変でした。なのに自分元気なのにすき家行ってご飯食べたり息子の看病せずです。

ほんとに腹立ちます。

いなくなればいい、早く仕事行けよと思います。



お正月って子供のために色々気分も味わってほしいし頑張りたいですよね‼️

旦那なんてもういらないですよね。お前の力なくても家庭やっていけるから金だけよこせ。と思います笑笑



私も本当に散々なお正月です。

感謝されないの分かります。

子供のためにやるのは当たり前、

家庭のためにやるのが当たり前、

ご飯作るの、買い物、当たり前、



なんなんですかね？

お前の母親じゃねーよ、と思います。 出典：

qa.mamari.jp

家事や身の回りのことは、基本的に自分でできて当たり前、のことなので、誰かにやってもらっているなら感謝こそすれ「当然」と思うのは筋違いですよね。



子どもがいるならなおのこと、パートナーには、自分ができること、やれること、しなければいけないことにもっと目を向けてほしいという気持ちが出てきます。



相手への感謝もなく協力もせず、という状況が続けば、こちらの方のように「お前の母親じゃない」と言いたくなる気持ちにもなるでしょう。日々やってもらえることは、当たり前ではなくありがたいこと…お互いにそう思いやって暮らせると穏やかに関係を築けるはず…。



一方だけが頑張るのではなく、それぞれで支え合って生きられる日々が訪れるといいですよね。

【5人で50万円!?】1人10万円、夫の親族への進学祝いが高額すぎ？「考えたことない」「多すぎる」

いとこのお子さんの進学祝いに10万って多いですよね？



主人には年上のいとこさんが2人いて、大学進学時に10万ずつお祝いでもらったそうです。

そのいとこさんたちにはそれぞれ3人と2人のお子さんがいて、1番上のお子さんが今度大学生です。



主人は当然10万あげるものだと思っているようですが…。

最終的に5人分で50万…？と思ってしまって。 出典：

qa.mamari.jp

Fさんの夫には年齢の離れたいとこがいます。そのいとこたちは夫より年上のため、夫が大学に進学した際にお祝いをくれたようですね。



夫の意識的には自分がしてもらったことを、年下の親戚に返そうと思っているのかもしれませんが、5人もいると結構な額の出費です。

1番上のお子さんは主人とは仲が良いようですが、下の方のお子さんたちはあまり交流ないと思います。

私は結婚して3年目ですが、親族の集まりで1度会ったくらいで、喋ったこともないです。



お正月に義実家いくので主人から確認してもらって、義母が包んでというなら包むつもりですが…。

額が大きくてお互いに負担じゃないかと思うのですが、そういうものでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

もらう側にしてみれば、大学進学時はいろいろと出費がかさむので、お祝いをいただけるのは助かるかもしれません。



ただ、あげる相手が1人ではなく、親しくしているのは5人のうち1人だけなので、Fさんはいとこの子全員に同じ額を包むことにモヤモヤしているようですね。



Fさんのこのモヤモヤに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

家の習慣かもしれないけれど…。集まったいろいろな声

いとこの子どもに10万円の進学祝いをおくるのは多すぎでは？とモヤモヤしているFさんの投稿に、ママリユーザーからはいろいろな意見が届きました。

いとこにもらったからと言っていとこの子供に返そうとは思わないですね。

それならいとこに内祝いなりなんなり返せばいいだけですし子供にってのは意味わからないです🥵 出典：

qa.mamari.jp

そもそも、Fさんの夫が大学進学をする際に進学祝いをくれたのは夫のいとこなので、返すならいとこの子どもではなく、いとこ自身に返せば良いのでは？という意見です。



確かに、関係性から考えると「いとこ同士」で話を済ませるとすっきりするかもしれませんね。

いとこの子供にお年玉も渡したこともないので進学祝いなんて全然考えたこともないです。

いとこのお兄さんからお年玉やお小遣いもらった経験はありますが進学祝いはなかったですね。

これはお家柄なんでしょうね。 出典：

qa.mamari.jp

各家庭それぞれなので、なんとも言えないんですが、うちは小学校入学で夫のお兄さん家族から5万、義両親から10万いただいたんですけど、従兄弟となると少し遠いので10は多すぎる気もします💦 出典：

qa.mamari.jp

誰にお祝いをあげるか、どんな関係性であげるか…などはそれぞれの家庭で考え方が異なるので、これが正しい、というものはないかもしれませんね。



ただ、だからこそ、Fさんと夫で話し合ってFさんの家庭のやり方を見つけるのもいい気がします。



他人同士が新しい家庭を築くのが結婚だとすれば、人生を共にする中で「この習慣は自分が育った家庭とは違う」という点はたくさん見つかりますよね。その際に、一時的にはぶつかったとしてもお互い話し合って納得できる点を決められれば、その後の生活がスムーズに進みそうです。



モヤモヤを丁寧に乗り越えた先に、Fさんにとって良い結論が得られるといいですね。

「自由に使えるお金が少ない」夫が生活費を1万円減額要求！『俺が稼いでる』『感謝足りない』に妻、激怒

・生活費として渡している分を一万円減らしたい

・自分で自由に使えるお金が少ない、ほぼない

・妻は無駄遣いや不透明なお金（主に子供服）が多い

と言われました。

私は生活費はもう少し欲しいと思っていたし、子供服はたまに買いすぎてしまいますが、何度も言うほど？と思います。

客観的に見てどうでしょうか？

またこのような相談はFP以外に相談できる場所があるのでしょうか？



共働きで私は6時間勤務の時給制です。

私が食費や日用品（子育て用品含む）を負担、夫が住宅ローンや光熱費、外食費を負担しています。

私の収入だけではギリギリか足りないので、生活費として三万円をもらっています。

その三万を二万円に減らしたいと言われました。



自由に使えるお金が少ないと言われましたが、月に二回ほど一人で遊びに行ったり飲み会に行っていて、交際費は月一万円いかないくらいらしいです。

平日の朝昼は自分で好きなものを食べているのですが、月三万くらいかかっているようです。

私は交際費も自由に使えるお金だと思っていて、食費も月二万円くらいでいいのでは？と思っています。



私は子どもを預けて土日に出かけるのが二か月に一度ほどで、交際費がほとんどかからないことと、産後は子供服を買うのが趣味になっているので、無駄遣いと言われイラっとしました。

アウターや靴の買い替えなどで一万円になる月や、あまり買わなくて3～5000円くらいです。



夫は“自分が稼いで生活ができているのに、感謝が足りない。自分が稼いでいるのに、自由に使えるお金が少なくて嫌だ”

私は“平日はワンオペで私も働いているのに、自分が稼いでって言われるのは違う。夫が言う、自由に使えるお金の括りが狭すぎる”

が根本にあり、言い合いになってしまいます。

FPにも相談しましたが、「貯金もマイナスになっていないし…」とスッキリしない感じで終わりました💦 出典：

qa.mamari.jp

夫の「自分が稼いで生活できているのに感謝が足りない」という言い分にモヤモヤする投稿者さん。



お金の使い方への価値観はそれぞれ違いますから、夫婦ともに一度支出の内訳をお互いに出しあい、客観的に見て不要な部分や無駄なところを話しあってみるのはいいかもしれません。自分の主張をするだけでなく、妥協点を探れるといいのですが…。

夫婦での考えの違いにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「それぞれの収入による」というコメントがありました。

それぞれの収入にもよるのかなと思います🤔

お互いの収入と負担額を計算して、何%負担していて、残りがどれくらいなのか、が分からないと一概に多い少ないは言えないのかなと思います🙌

ご主人の手取りが50万、負担が20万、残りを自由にしているのに、奥さんは手取り10万＋ご主人からの生活費て13万、全く残らない？ならば不公平ですが、家族3人で食費と日用品と子供用品だけで毎月13万無くなるならばまた話は別ですよね🤔

お洋服も毎月買う必要はありませんし、具体的な収入と支出など双方の金額次第かなーと私は思いました🙌 出典：

qa.mamari.jp

お互いの収入と負担がどれほどなのか投稿の内容から全てを読み取ることができないため、夫の3万円が多いのか少ないのかは言い切ることが難しいですよね。お金の話はとてもデリケートですし、夫婦といえども腹を割って話すことは難しい部分ですが、しっかり話しておきたいですよね。



他にも「無駄な出費とは違う」という意見がありました。

子供の服や靴って必要なものですし、ママリさんの無駄な出費とは違いますよね💦



子供2人産んで、子供がいない時のようには働けないけれどできる範囲で働きに出ていて、家族を支えるために家事や育児をして、その上で夫に「俺のおかげで生活できてるのに感謝が足りない」と言われたらどう思う？逆の立場でそう言われたら悲しいと思わない？

って言いたいところです 出典：

qa.mamari.jp

子どもにかかるお金というのは普段子どもと密に接しているママにとっては必要経費と思えても、夫にはそうは思えないこともありそうです。靴などを買う時には事前に一言伝えておくだけでも印象が少し違ってくるのかなと感じました。



お金の問題はこじれやすく、夫婦とはいえ相手の言い分を理解できないこともあると思います。とはいえ、双方ともに自分のお金の使い方を見直すことはプラスになるはず。お互いに自分の反省点を考えることで、妥協点の発見につながるといいですよね。

