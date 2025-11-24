▼4着オフトレイル（菅原明）スタートは普通に出てくれたし、折り合い面を気にしながら焦らず乗りました。最後は詰めてきたし、もうちょっと攻めても良かったのかな。G1でもいい成績を残してくれたし、力はあることは証明してくれた。今後が楽しみ。

▼5着エルトンバローズ（西村淳）自分のやりたいレースはできた。後ろの勝ち馬のオーラが凄かった。これからまた頑張ってくれると思います。

▼8着マジックサンズ（武豊）折り合いに専念した。うまく折り合えてリズム良く運べたし、この馬なりに伸びてくれた。今後が楽しみ。

▼9着ドックランズ（ザーラ）しっかり走ってくれた。ポジションが後ろになって他の馬が速かった。遠征に来て条件を含めると頑張ってくれているんですが…。後ろになってしまった。

▼10着チェルヴィニア（木村師）しっかり頑張ってくれました。調教が結果的に間違いだったということ。責任を感じています。

▼11着トウシンマカオ（団野）一歩目の出も、スピードも良かった。少し行きすぎたのもあるけど千六が良くないのは分かった。千四くらいなら、いいところまで頑張れる。

▼12着レーベンスティール（レーン）千六は忙しい。スタートは悪くなかったけどゲートの差で後ろからになった。道中手応えも良くゴール前は脚を使っていたけど、それ以上に他の馬がシャープに伸びたので…。

▼13着カンチェンジュンガ（藤岡）初めての距離で上手に走れていた。今日の流れでは後ろからだと厳しかった。

▼14着シャンパンカラー（坂井）いいスタートを切れました。最後まで頑張ってくれた。

▼15着ロングラン（岩田康）それなりに脚を使っているけど…。はめ込んでいかないと。G1の壁かな。

▼16着ラヴァンダ（岩田望）うまく競馬をしてくれた。相手は強かったけど、これからの馬なので。

▼18着ウインマーベル（松山）ここまで負ける馬ではない。マイルの分、前半は無理をさせていないので、もう少し脚を使えても…。