初優勝決めた安青錦「師匠のおかげ。今ここにいるのは」 故郷ウクライナへの思い「喜んでくれればうれしい」
「大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）
新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。年６場所制となった１９５８年以降で４番目の年少記録となる２１歳８カ月で初Ｖを果たし、大関昇進が確実となった。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）、故郷のウクライナ、ドイツで暮らす両親への思いを口にした。
以下、安青錦との一問一答。
◇ ◇
−優勝の懸かる相撲だった。
「いつも緊張しているんで。いつも通りやった」
−勝った瞬間の気持ちは。
「言葉に表せない気持ち」
−今場所を振り返って。
「師匠に言われたことをしっかりやってきて、結果につながった」
−初めて１２番勝てた。
「優勝できたことが一番うれしい」
−今日にかける気持ちは。
「自分らしく、下から相撲を取れたらいいなと思って頑張った」
−優勝決定戦になった。そのときの思いは。
「初めてのことだったので、しっかり悔いがないようにやりたかった」
−賜杯の重さは。
「まあ、思ったより重たかった」
−来日してから３年。優勝をつかみ取った。
「師匠が言ってることをやってきて、その結果だと思う」
−５場所連続で２桁。どうしてここまで勝てるのか。
「自分でもあんまりよく分からない」
−来年に向けて。
「今場所に負けないような結果を出せるように頑張る」
−師匠に対する思いは。
「師匠のおかげ。今ここにいるのは。感謝している。早く会いたい」
−指導面で大きかったのは。
「自信を付けさせてくれた。メンタルのところが一番大きい」
−眠れたか。
「昨日だけあまり眠れなかった。考えたくなくても、いろいろ考えてしまう」
−故郷ウクライナについては。
「喜んでくれればうれしい」
−ドイツに暮らす両親には。
「ずっと世話をしてくれた。『おかげさまで（優勝できた）』という言葉を伝えたい」