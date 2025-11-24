「大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）

新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。年６場所制となった１９５８年以降で４番目の年少記録となる２１歳８カ月で初Ｖを果たし、大関昇進が確実となった。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）、故郷のウクライナ、ドイツで暮らす両親への思いを口にした。

以下、安青錦との一問一答。

◇ ◇

−優勝の懸かる相撲だった。

「いつも緊張しているんで。いつも通りやった」

−勝った瞬間の気持ちは。

「言葉に表せない気持ち」

−今場所を振り返って。

「師匠に言われたことをしっかりやってきて、結果につながった」

−初めて１２番勝てた。

「優勝できたことが一番うれしい」

−今日にかける気持ちは。

「自分らしく、下から相撲を取れたらいいなと思って頑張った」

−優勝決定戦になった。そのときの思いは。

「初めてのことだったので、しっかり悔いがないようにやりたかった」

−賜杯の重さは。

「まあ、思ったより重たかった」

−来日してから３年。優勝をつかみ取った。

「師匠が言ってることをやってきて、その結果だと思う」

−５場所連続で２桁。どうしてここまで勝てるのか。

「自分でもあんまりよく分からない」

−来年に向けて。

「今場所に負けないような結果を出せるように頑張る」

−師匠に対する思いは。

「師匠のおかげ。今ここにいるのは。感謝している。早く会いたい」

−指導面で大きかったのは。

「自信を付けさせてくれた。メンタルのところが一番大きい」

−眠れたか。

「昨日だけあまり眠れなかった。考えたくなくても、いろいろ考えてしまう」

−故郷ウクライナについては。

「喜んでくれればうれしい」

−ドイツに暮らす両親には。

「ずっと世話をしてくれた。『おかげさまで（優勝できた）』という言葉を伝えたい」