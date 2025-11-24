「大相撲九州場所・千秋楽」（２３日、福岡国際センター）

新関脇安青錦が１２勝３敗で初優勝を飾った。年６場所制となった１９５８年以降で４番目の年少記録となる２１歳８カ月で初Ｖを果たし、大関昇進が確実となった。

◇ ◇

３代目若乃花、若隆景、日馬富士、琴錦、旭国、岩風、そして師匠の安美錦。昭和から令和まで。安青錦が憧れに挙げる力士は幅広い。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が集めたＤＶＤを鑑賞するのが日課で、師匠が「もう全部見ちゃった」と苦笑するほどだ。

関大相撲部の主将だった山中新大さん（現関大職員）は、安青錦を神戸市の自宅に受け入れた頃を「お風呂やトイレの中から『はっけよい、のこった、のこった』と聞こえてきた」と述懐する。「食事の時にスマホで相撲の映像を見ていましたが、トイレやお風呂でも。相撲部で相撲の話をすると、日本語が分からなくても、輪に入ってきた。とにかく相撲が好き」と人柄を振り返った。

今年春の場所休み、神戸で一緒に過ごした。「銭湯に行くと、体がどんどん大きくなっている。部屋頭だからか、雰囲気がすごく堂々と大人っぽくなっていた」と思い返した。「イントネーションが関西弁から標準語に近づいてきた」と少し寂しさも感じつつ、それも安青錦の成長だと頼もしく思っている。

「ウクライナのため」「戦禍を乗り越えて」という枕ことばがつく安青錦。山中さんは「相撲が純粋に好き。だから頑張れると思う。皆に応援されるお相撲さんになってほしい」と願った。（デイリースポーツ・山本鋼平）