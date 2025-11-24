モラハラ夫へ妻からの最終通告！「愛の残高尽きました」｜極論被害妄想夫#29【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第29話をごらんください。

かすみさんは、育児で心身に限界を感じていた時、「少しだけでも助けてほしかった」「大変だったね」と、すぐるに声をかけてほしかったと伝えます…。

©神谷もち

©神谷もち

昔の女性を引き合いに出し、かすみさんのことを「怠けもの」呼ばわりした すぐる。ですが、かすみさんの言う通り、今は「令和」です。時代や価値観も変化していて当然ですよね。

©神谷もち

©神谷もち

昔と今とでは、生活スタイルも異なります。簡単に比較することはできませんよね。

©神谷もち

©神谷もち

夜中のミルクを交代してくれなかった、たったの一回も…。それは、孤立無援で心身に限界を感じていた かすみさんにとって、致命的なできごとだったのではないでしょうか。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるのおかげで生活できていることを、かすみさんは痛感していました。だからこそ、日ごろから、感謝の気持ちを忘れず、また、それを伝えてきたのでしょう。

©神谷もち

生活状況や価値観は時代によっても、環境によっても異なりますよね。大切なのは、それぞれの「役割」よりも、目の前で大切な人が苦しんでいるとき、寄り添い、手を差しのべられること…なのではないでしょうか。



かすみさんが愛想を尽かした理由は、すぐるの本質が「自分のことしか考えていない」というところにあるように感じられますね。





「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

