ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡¾´ý½éÃÊ¤ÎÌÈ¾õ¼øÍ¿¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´´§¡ªµå³¦¤Î¡ÈÌ¾¿Í¡É¤Ø¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¡×
¡¡¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤é½éÃÊ¤ÎÌÈ¾õ¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÏÇ°´ê¤Î¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±¦ÏÓ¡£¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼êÁ´´§¡£Ìîµå³¦¤Î¡ÈÌ¾¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Íèµ¨¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁí¤Ê¤á¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹ºÍÌÚ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤óËèÇ¯ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ë°ìÈÖ¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ê¡¢£²´°Éõ¤ò´Þ¤à£±£²¾¡£¶ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¡£ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÖËÉ¸æÎ¨¤Ï¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÅêµå¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¡¢ºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤Î¤¢¤Ã¤¿ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡£µÕ¤ËÆ±³ØÇ¯¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿Â¼¾å¤Ë¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î£³´§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆÀÅÀ·÷ÈïÂÇÎ¨¤¬£±£²µåÃÄ¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤¿Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¡¦£±£´£°¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶¯¤¤Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¡£¤½¤³¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢°µÅÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃ«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¤«¤éÂ£Äè¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½éÃÊ¤ÎÌÈ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç³Ú¤·¤à¾´ý¹¥¤¡£±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤ÎÌ¾¤â¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÈ¾õ¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿ºÍÌÚ¡£Íèµ¨¤Ï¸×¤Î¡ÈÅêµåÌ¾¿Í¡É¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£