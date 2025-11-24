「阪神ファン感謝デー」（２３日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２３日、大阪市内で行われた「阪神タイガースＯＢ会懇親会」に出席し、掛布雅之ＯＢ会長（７０）から向けられた「５０発、三冠王」指令に奮起した。この日、甲子園球場で開催された「ファン感謝デー」では現役とレジェンドＯＢとの試合に出場し、藤川球児監督（４５）との夢対決で快打を放ち、３万８４９０人の虎党を盛り上げた。

俺を超えていけ−。ミスタータイガースからの激励に心が震えた。連覇を託された猛虎の４番として、掛布ＯＢ会長から“後継者”の佐藤輝へ向けられた言葉。「そんなに甘い世界じゃないんでね。また打てればいいですけど。また一からですね」。５０発と三冠王。高い壁と冷静に向き合いつつ、期待に応じる気概を見せた。

今季は４０発、１０２打点で２冠王に輝いて史上最速Ｖへと導いたが、掛布ＯＢ会長は「低い目標を設定してほしくないんですよね」と進言。「バース以来の５０本とか。三冠王とか。それくらいの気持ちでやってもらいたいですね」。自身のシーズン最多４８本も超えられると確信して、高いハードルを課した。

キャリアハイの・２７７をマークした打率についても「（首位打者が）３割１分ぐらいまでであれば。佐藤（輝）だったら可能性はあるんじゃないかなと思いますね」と伸びしろを指摘。「三振の数と、やっぱフォアボールの数ってのがうまくバランスが取れてくると、率が上がってくるんで」と３割突破へのアドバイスも授けた。

金言を受け止めた佐藤輝は「もちろん頑張りたい。打率を上げたい気もありますし。これからですね」と意欲を示した。今季の打率アップの要因を「不調の波を小さくできたかな」と自己分析。本塁打と打点のタイトルを手にしたからこそ、三冠王への“ラストピース”に対する課題も浮き彫りになる。

「ファン感謝デー」ではサプライズ演出の立役者となった。現役とレジェンドオールスターズによる野球対決。最終回の２アウトから佐藤輝が打席に向かうと、レジェンドチームの監督を務めた掛布ＯＢ会長が仰天采配で藤川監督をマウンドに送り込んだ。

「ちょっとどうすればいいかって感じでしたね」。戸惑いを抱きつつ、追い込まれた後の３球目を右前へクリーンヒット。シーズンさながらの勝負強さを光らせて“火の玉撃ち”をやってのけた。

虎党大興奮の名勝負に「打っちゃいましたね。後で（藤川監督と）話したら『ホームラン打てよ』と言われました」と苦笑。レジェンドＯＢからの熱意とファンからの熱視線を一身に受け、大記録に挑む覚悟を深める一日となった。

◆年間５０本塁打以上 プロ野球史上１０人が計１５度しか達成していない。最多は１３年バレンティン（ヤクルト）６０本塁打で、日本人最多は２２年村上宗隆（ヤクルト）５６本。到達回数の最多は、王貞治（巨人）の３度。阪神では８５年バース５４本のみで、日本人では７９年に掛布雅之が４８本と大台に迫ったが２本及ばなかったのが最多だ。