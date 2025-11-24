繰り返される義実家からのお金の無心…キレた妻の決断は【ママリ】

結婚するうえでお金の価値観が合うかどうかは大事な要素の一つとも言えますよね。今回紹介する漫画は、義実家からの度重なるお金の無心がきっかけとなり、最終的に離婚することになってしまった、ある夫婦を描いた漫画エッセーです。妹に簡単にお金を貸してしまう夫・ヨシと、そんなヨシと義実家をおかしいと感じている妻・アイコ。金銭感覚のずれについて考えさせられる『義実家からお金の無心をされた話』の見どころをご紹介します。

何度もお金を借りにくる義理の妹。その理由とは？

夫・ヨシが妹・マイに対してお金を貸してしまうことに対して困っている主人公・アイコ。マイがお金を借りたい理由も「夢のための勉強」というふんわりしたもので、推しのライブに行くなど遊んでいるようにしか見えず不信感がつのっていきます。



以前貸したお金を返してもらっていないのに、またお金を借りようとするマイ。アイコはヨシにおかしいと伝え、どうにかお金を貸さない方向に持っていきます。

ある日見つけた、ヨシ名義の借用書

アイコがお金を貸すことに苦言を呈し、ヨシの小遣いから貸すように言うと一時はお金を貸す相談がおさまったものの、ある日ヨシ名義の50万円の借用書を発見。ヨシはアイコに黙って、マイに貸すお金を借金していたのです。



思わず詰め寄るアイコ。借金は返済したのか聞くとまだ返していないという返事が…。



これから赤ちゃんが生まれるというのに、自ら借金を背負った夫。妻のアイコは今度こそ愛想を尽かし実家に帰ります。父に相談し、この借金問題は少しは解決の方向に進んだのですが、そこからさらに問題が起きてしまうのです。

ついにアイコの我慢も限界に…

借金だけでは済まず、生まれてきた子どもに対していただいた出産祝い金にまで手をつけたヨシ。しかも、それを提案してきたのが義母というから驚きです。



耐えられなくなったアイコは実家に帰ることを決意。お金の価値観の違いで離婚にまで発展してしまったヨシ・アイコ夫婦。本作では結婚相手との金銭感覚の違いについて深く考えさせられるお話でした。



夫や妻と金銭感覚が合わないとき、あなたならどうしますか？

