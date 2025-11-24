阪神・才木が、日本将棋連盟から初段の免状を贈呈された。幼少期から父と将棋を指しており、昨年12月8日に開催された「日本将棋連盟×甲子園球場100周年記念対局」のイベントに出演。対談した谷川浩司十七世から免状の贈呈を約束されていた。

「大変、光栄に思いますし、野球界だけでなく将棋界も盛り上げていけたら」

谷川十七世名人の代理で出席した大石直嗣七段から免状を受け取ると、「名だたる方の名前の（記載された免状）をいただけたので凄くありがたい」と目を輝かせた。免状に記載された名前は谷川浩司、連盟会長の羽生善治、藤井聡太。3人合わせて19冠のレジェンドが“太鼓判”を押した免状を手にした右腕は、“冠”への思いをより一層、強くした。

「（タイトルは）毎年、狙っていきたいところですし、防御率を獲りましたけど運が良かったので、実力で良い数字を残せたら」

昨年のイベントで才木は最多勝、最多奪三振、最優秀防御率、勝率第1位の投手4冠に加え、MVP、沢村賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の「8冠」に意欲を示した。今季は1・55で防御率のタイトルを獲得。有言実行とはいかなくとも、視線は8冠への再挑戦に向いている。

「そこ（タイトルを多く獲ること）は変わらず一番、ってところを目指しているのでしっかりやっていきたい。今年も走者を出して何とか抑えて、って投球が多かったので最初から最後まで圧倒的な投球をするのが理想」

好きな駒は「飛車」の背番号35。真っすぐに8冠という高みを目指す。（遠藤 礼）

○…ゴールデングラブ賞が制定された1972年以降、勝利数、防御率、勝率、奪三振の投手タイトル4冠に、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、リーグ最優秀選手（MVP）、沢村賞を加えた8冠を達成したのは、2021〜23年の山本由伸（オ）のみ。1980年の木田勇（日）は、当時はセ・リーグのみが表彰対象だった沢村賞を獲得できず、90年の野茂英雄（近鉄）はゴールデングラブ賞、99年の上原浩治（巨）はMVPを逃して7冠に終わっている。