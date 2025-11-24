「阪神ファン感謝デー」（２３日、甲子園球場）

阪神・藤川球児監督（４５）が２３日、ファン感謝デーのスピーチで、連覇と日本一をファンに約束した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−ファン感で佐藤輝との対決は盛り上がった。

「全然分かんないですね。盛り上がったかどうか、自分は。それはお任せします」

−ＯＢと集まることもなかなかない。

「そうですね、年に１回ですよね、ＯＢ総会」

−社長もオールタイガースでと言っていたが、現役もＯＢとやることで感じることがあるか。

「現役か現役じゃないかはあんまり関係ないんですよね。阪神タイガースに所属したことがあって、それが誇りを持ってその後生きられるかどうかというのが、大事なところですから。素晴らしいのは、阪神タイガースに所属したことがあるということで、一生つながることができるというのは、これからの日本ではすごく少ない、希少になっていきますから、それを残していこうと、あと１０年ですか、（球団創設）１００年までね。自分はすごく重要な責務を現場を預かる監督としては橋渡しとして、よく理解はしてるつもりです」