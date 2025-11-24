三浦桃香、“可愛すぎる”ウェアを公開！ファンからのコメント殺到

ティーチングプロとしての活動やゴルフ番組への出演などマルチに活躍している三浦桃香が自身のInstagramを更新。お気に入りのファッションを紹介した。

三浦プロのおすすめファッションとは？

三浦プロは「寒くなってきた」「ゴルフウェアも私服もおしゃれできるから今の季節大好き」とコメントして、写真を公開。

写真で三浦プロが着用しているアウターはANEW GOLFの「WOMEN SQUAER TUBE DOWN JK」。冬の寒さに優れ保温性に優れたハンガリー産グースダウンジャケットで、ダイヤモンドチューブ生地を使用し、軽やかな着心地とナチュラルな外観が特徴です。

またサンバイザーはキャロウェイのものを着用。三浦プロは「ゴルフウェアも私服もおしゃれできるから今の季節大好き」と綴り、文章を締めました。

この投稿にファンからは「ホワイトコーデとっても似合ってますね」「めちゃくちゃ可愛い」「ウェア似合ってて、可愛くて素敵です」などの声が寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ三浦プロの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※momokamiura_official／Instagram