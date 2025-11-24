東都大学野球連盟は２３日、東京都内で秋季リーグ戦の個人タイトル表彰式を行い、２部リーグの二塁手部門でベストナインを獲得した阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝がプロでの首位打者と優勝パレードを目標に掲げた。

「『首位打者は絶対』と目標にしていたので悔しいですけど、２部もレベルが高いので、ベストナインに選んでいただけたことはありがたい」

今季は２部リーグ３位の打率・３８５、同１位の１１打点、１本塁打。今夏に大学日本代表に選ばれ、ＤｅＮＡ１位の小田（青学大）らと打撃論を交わしたことで「三振が減った」と変化を明かす。１部では３度、三塁でベストナインを受賞していたが二塁では初。「体の強さを生かして、難しい動きも苦にせずできた」と納得顔だ。

３年時に１部で２季連続首位打者に輝いた男は満足はしていない。「プロでもベストナインを目指したいですし、首位打者を取りたい」と次なる舞台でのタイトル獲得へ意欲を燃やした。

２２日にはＳＮＳを通じて阪神のＶパレードの様子を目にした。「ファンの方の人数がすごかった。早く１軍で出て優勝して、あの景色を見られるように」。高い志を現実のものにしていく。