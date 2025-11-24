ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が２３日、来季も残留することを表明した。この日、横浜スタジアムで行われたファン感謝イベント「ＢＡＹ ＢＬＵＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳ ＦＵＮ！ ＤＡＹＳ」に参加。中継局の放送ブースで「来季もＤｅＮＡでプレーさせていただきます」と明かした。

自らの口でサプライズ発表した。放送ブースに着席した右腕は「来年もＤｅＮＡでプレーさせていただきます」と明言。ファン感謝デーの粋なプレゼントとなった。

マリナーズ傘下３Ａタコマを自由契約となり、７月に入団。８月３１日の中日戦で３年ぶりに日本球界での白星を挙げ、計６試合に登板して１勝０敗、防御率４・０９の数字を残した。ベイ戦士として２年目を迎えることになり「来季は最初から先発の柱として長いイニングを投げたい」と決意を新たにした。

木村球団社長は７日に「我々としての気持ちは伝えている。あとはいつ発表できるか」と契約合意間近であると説明。秋季練習のメンバーからは外れていたが、横須賀市内の球団施設に姿を見せ、ブルペンで投球練習するなど精力的に汗を流していた。

この日は、主役級の１日だった。オープニングでＭＣを務めたお笑いコンビ・鬼越トマホークのケンカ芸の仲裁に入ると「お前、コントロール悪すぎて見ててヒヤヒヤするんだよ！」と強烈にイジられ、スタンドは大爆笑。さらには「コントロール悪いくせにメジャーに帰りたいって、ちょっと違うかなと思ってた」と容赦なくツッコまれ、「マジの痛いやつです」と頭をかいた。

来季は外国人投手の去就が微妙で、先発の一角を担う藤浪への期待は大きい。最大の魅力であるダイナミックな剛速球でフル稼働する。