¡¡£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Á£Ì£Ì£É£Ó£Ô£É£Ë¡¡£Â£Ï£Ù£Ú¤¬£²£³Æü¡¢£Ô£Ï£Ù£Ï£Ô£Á¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££¶·î¤Ë½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡¢£··î¤Ë¤Ï½é¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈÂè£²¾Ï¡É¤ò³«Ëë¤µ¤»¤¿£±Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£Á´°÷¤¬¥À¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤òÁ´£³£°¶Ê¤Î²Î¾§¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥À¥ß¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±Ç¤·¡¢£·¿Í¤ÏµÒÀÊ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£ÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿Ãæ¡¢Æ±½ê¤¬£±£°·î¤Ë³«¶È¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¾¾°æÍø¼ù¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î²ñ¾ì¤ËÅÁÀâºî¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£³·î¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢£¶·î¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò·Ð¤ÆÂè£²¾Ï¤ËÆÍÆþ¡£¾¾°æ¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â°ì¤Ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÄêÈÖ¶Ê¡Ö£Ð£Á£Ó£É£Ï£Î¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤ò²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¹±Îã¤Î¡ÈÌµ¸Â¥Ñ¥·¥ª¥ó¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçË½¤ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£µ²óÌÜ¡×¤ò½ª¤¨¡¢Á´°÷¤¬´À¤À¤¯¤Ç¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¤Î¿Ø¤ä£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¤¢¤«¤ó¤¢¤«¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤é³§É÷¼Ù¤Ò¤¯¤Ç¡×¤È¤¢¤ª¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÆ¤ÓµÞ¾å¾º¤·¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£¶²ó¡¢Á°Æü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×£±£²²ó¤â¤ÎÌµ¸Â¥Ñ¥·¥ª¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Ç®¶¸Îä¤á¤Ì¤Þ¤Þ¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡ÖÂè£²¾ÏÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï³¤³°Å¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¿¼ËÙÌ¤Íè¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¤¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¤¤¤Ä¤«¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ëÌ´¤òÁ´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£