ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎË¡Ì¾¤Ë¤Ï¤¢¤ëÊ¸»ú¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¶¯¤¤¤¤º¤Ê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿£²¿Í¤ò»×¤¦
¡ã¥Ë¥Ã¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥³¥à¡¿·ÝÇ½ÈÖµ¼Ô¥³¥é¥à¡ä
Ìò¼ÔÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬92ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¤ÎÉñÂæ¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ç¼èºà¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£¾å±éÁ°¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¡¢³Ú²°¤Ç¾¯¤·ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
24Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç·à¾ì¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Î¸ø±é¤«¤éÌó7¥«·î±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éü¶½¸ø±é¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤Î¾å±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æµ¤Éé¤¤¤Ï¸«¤»¤º¡Ö·Î¸Å¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë±é·à¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Û¤í¼Ö¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢·³Ââ¤È°ì½ï¤ËÀï¾ì¤òÅÏ¤êÊâ¤¾¦Çä¤ò¤¹¤ë½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤·¤¯¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÊì¤ò±é¤¸¤¿¡£Á°Æü¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¾æ¤Ë¡¢¤³¤Ã¤±¤¤¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¡¢¿´¤ÎÄì¤Î¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤¬¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£²Î¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤â²»³Ú¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£92ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï¤É¤³¤«¤ËÈô¤Ó¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÊª¸ì¤ò´®Ç½¤·¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö´Î¤Ã¶Ì¡Ý¡×¤Î½é±é¤Ï88Ç¯¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë½÷Ìò¤ò´«¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Ç·àºî²È¡¢±é½Ð²È¤Î¸ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê¥Ú¥ó¥Í¡¼¥àÎ´ÇÃ¡á¤ê¤å¤¦¡¦¤È¤â¤¨¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤âºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÊì°¦»Ò¤µ¤ó¤ò½Å¤Í¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤¿¡£º£Ç¯5¡Á6·î¤Î¸ø±é¤ÏºÆ¡¹±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¼èºà¤Î¤¿¤Ó¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤â¡Ö½÷Ë¼¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£±é½Ð²È¡¢Ìò¼Ô¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÌµÌ¾½Î¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£ÌµÌ¾½Î¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ÈµÜºê¤µ¤ó¤¬75Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤Ï¡ÖÃçÂå·àÆ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸ÂÄê¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
96Ç¯6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¡¢Áòµ·¤âÌµÌ¾½Î¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢ÄÌÌë¤Ë¤Ï¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤é¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤é¤¬»²Îó¡¢Áòµ·¤Ë¤ÏÃæÂ¼²Î±¦±ÒÌç¤µ¤ó¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤é¤¬»²Îó¤·¤¿¡£µÜºê¤µ¤ó¤Î¤Ò¤Ä¤®¤Ï¡¢½ÎÀ¸¤¬¤¿¤¿¤¯ÏÂÂÀ¸Ý¤Î²»¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¼«Âð¤ò½Ð¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎË¡Ì¾¤Ï½¤éº±¡îÙ¾ÈÃ£¡Ê¤·¤å¤¦¤²¤¤¤¤¤ó¤·¤ã¤¯¤·¤ç¤¦¤¿¤Ä¡Ë¡¢µÜºê¤µ¤ó¤ÎË¡Ì¾¤ÏÎ´éº±¡îÙ¾ô²Ú¡Ê¤ê¤å¤¦¤²¤¤¤¤¤ó¤·¤ã¤¯¤¸¤ç¤¦¤«¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë¡Öéº¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÌ¾½Î¤ò°¦¤·¡¢·Ý¤ËÀ¸¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¯¤¤¤¤º¤Ê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¡Ú¾®ÎÓÀéÊæ¡Û