【モデルプレス＝2025/11/24】女優の志田未来が主演を務める2026年1月スタートのTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）。追加キャストとして、女優の西野七瀬が出演することが決定した。
この度、主人公・未来（志田）を支える親友・今井沙織（いまい・さおり）役で西野の出演が決定。西野のTBSドラマへの出演は今作が初となる。2018年に乃木坂46卒業後、俳優としてドラマや映画など数々の作品に出演してきた西野。出演する作品ごとに重要かつ印象的な役を確かな演技力で鮮やかに演じ分け、映画「孤狼の血 LEVEL2」（2021年）では第45回日本アカデミー賞優秀助演女優賞と新人俳優賞のダブル受賞。その後も話題作へ絶えず出演している。
そんな西野が今回演じる沙織は、未来の10年来の親友でありよき理解者。2人の出会いは、高校卒業後に上京してすぐ始めたコールセンターのアルバイト。同い年という共通点もあり、瞬く間に意気投合した。現在の沙織は、ようやく安定した会社で正社員として働き始めたばかり。20代後半にして初めて正社員になった、いわば苦労人。東京で夢を追うことの厳しさを身をもって知っているからこそ、諦めずに夢を追いかけている未来のことを尊敬し、心から応援している。
今回演じる役柄について、西野は「私が演じる沙織は、未来にとって頼れる存在。同い年の設定ですが、沙織は親友である未来をお世話したいタイプだと感じています」とコメント。また、主人公の未来については「未来のまわりには優しさにあふれた人たちがいて、なんとかして未来を助けようと協力する姿がとても素敵です」とし、「沙織と未来、颯太の関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
未来にとって最も信頼できる唯一無二の理解者だが、未来が颯太と奇妙な共同生活を始めたと知った時、沙織は果たして？さらに、本作品を民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」での見逃し配信も決定している。
原作は「マルモのおきて」（2011年・CX）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。（modelpress編集部）
お話を伺って、こんなに心温まる作品に関われることが本当に楽しみだなと感じました。私が演じる沙織は、未来にとって頼れる存在。同い年の設定ですが、沙織は親友である未来をお世話したいタイプだと感じています。私は末っ子なので面倒見の良さとは少し縁遠いのですが（笑）、頼りがいのある沙織を丁寧に表現できたらと思っています。未来のまわりには優しさにあふれた人たちがいて、なんとかして未来を助けようと協力する姿がとても素敵です。沙織と未来、颯太の関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。
◆西野七瀬、志田未来の親友役に
◆志田未来主演「未来のムスコ」
原作は「マルモのおきて」（2011年・CX）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。（modelpress編集部）
◆西野七瀬コメント全文
