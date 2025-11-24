

かつては2〜3時間待ちだったことも（画像：ゴンチャジャパン提供）

【写真を見る】最盛期は3時間待ち｢ゴンチャ｣驚くべき"現在の姿"

2018〜2019年頃に巻き起こったタピオカブーム。

同時期には「タピる」という造語が、流行語大賞にノミネートされるほど社会現象を巻き起こしたなか、瞬く間にブームは沈静化した。

呼応するように、多くのブランドが撤退を選択するなか、現在でも店舗拡大を続けるのが「ゴンチャ」だ。

矢継ぎ早にトレンドが移り変わる飲食業界で、なぜゴンチャは息ながく展開を続けられたのか。そして当時のタピオカブームをどう見ていたのか――。同社へのインタビューと現地取材から探った。

ピーク時の平均月商は約2000万円

「ブーム最盛期の頃は、ビルの路面店に入居していた店舗は、その周りを囲むように行列ができていたのを覚えている。時には、行列を整理する警備員を配置するほどで、2〜3時間ほど待ち時間があったほどすごかったですね」

ゴンチャジャパン経営企画本部長の酒井洵氏は、タピオカブームのピークをこう回顧する（以下、発言は同氏）。

2019年を振り返ると、店舗数57に対して、年間の延べ来客数は約1700万人を記録。年中開店していると想定すれば、1店舗当たり1日延べ800人以上が、インスタ映えのするタピオカを求めて足を運んだ。1店舗当たりの月商も、ブーム以前の2〜3倍に当たる2000万円前後まで膨らんだ。

しかし、ブームによる恩恵とは対照的に、世間的な煽りを受ける側面もあった。その最たる弊害が、ゴンチャが「タピオカブームに乗じて出店した新興ブランドの一種」として、一緒くたに括られてしまうことだった。

遡れば、ゴンチャが日本上陸を果たしたのは2015年。いまでこそタリーズやスターバックスなどが、お茶に特化した派生ブランドを展開しているものの、当時「お茶を主軸にしたチェーン店」は国内にはほぼなかった。お茶といえばペットボトルで安価に購入するか、ホテルのアフタヌーンティーで嗜むかが主流で、消費行動が二極化している状態だった。

そこでゴンチャは、「手軽かつおしゃれにお茶を飲める」という中間をいくポジショニングと、「ティーカフェ」という専門性を武器に日本参入を果たした。つまりゴンチャは、当初から一貫して「お茶」をウリにしており、あくまでもタピオカはトッピングの一種という位置付けだった。

対して、タピオカブームに乗じて、短期的な利鞘を求める新規参入者にとって、当然メインの商材はタピオカとなる。

東京商工リサーチによれば、タピオカ専業および関連事業を営む企業は、2019年9月の60から、2020年3月の112までに急増（約390万社を対象）。増加した52社のうち、半数近い24社は新規法人だった。たとえ専門的なノウハウを持ち合わせていなくとも、タピオカの一本釣りで展開すれば、商材の幅を抑えられ、少ない坪数で展開できるため参入もしやすい。

こうしてブーム過渡期においては、新旧タピオカブランドが交じる様相となった。

一方で、大半の来店客からしたら、ブランドの歴史や変遷には目が行きづらい。とりわけブームを支えた若年層が、映えやトレンドを重視していたと考えれば、日常使いするブランドがブーム以前から存在するかなど瑣末な点に過ぎない。

そもそもタピオカをウリにしていない

ゴンチャが感じていた「新興ブランドと一緒くたにされてしまう」煽りとは、このようにして形成されていく。それだけ一時の流行は実態が掴みづらいとも言えるが、地道に展開してきたゴンチャにとっては振り回される側面もあった。

「もちろん収益や認知度の面からも、ブームによる恩恵は多大にありましたが、それゆえに『タピオカといえばゴンチャ』と認知されたのは想定外でした。ゴンチャ以前から展開しているブランドはあったものの、ブーム時から当社が一番規模が大きかったため、世間的にはそう認識されていきました。

一見、良いことのように思えますが、困ったのはブームが収束したときです。タピオカの最大手として映っていたことで、店舗展開を続けていたにもかかわらず、『ゴンチャ＝オワコン』というネガティブな誤認をされることも。

当時はお店で並んでいると、隣を通り過ぎる若者に『いまさらゴンチャに並んでるよ』と冷笑されることもあって悲しかったですね……。そもそもタピオカをウリにしているブランドではないのですが」

ブームの恩恵と功罪を受けながらも、タピオカブームは急速に萎んでいく。店舗が飽和したことによる希少性の希薄化や、SNS映えの飽き、コロナ禍による外出制限が重なり、瞬く間にブームは収束していく。タピオカブームも、典型的なトレンドの流行り廃りのサイクルに漏れず影を潜めていった。

とはいえ興味深いのは、ゴンチャが、ブーム終焉以降も店舗網を拡げているところだ。ブームが翳った2020年の90店舗から、毎年20〜30近いペースで純増を続け、現在は200店舗を超えるまでに成長を遂げている。

「タピオカブームを振り返ると、結果論として、根本的なクオリティを重視してこなかったブランドが淘汰されていった。そうした浮き沈みを見ていると、当社が2015年から一貫して、お茶にこだわってきたのは間違いでなかったと改めて認識した。

そもそもタピオカブームが訪れる以前も、店舗拡大はできていたので、コロナ禍以降も増店は可能だと見ていた。賃料が高額な立地は一部撤退したものの、立地を見極めながら出店ペースを調整していった」

コロナ禍により不採算店舗を畳み、収益体質を強化する方向に切り替えたゴンチャだが、同時に投資を回すことも怠らなかった。

その一例が、オペレーションの効率化だ。前述した通り、ブーム真っ最中のゴンチャは2〜3時間並ぶことも珍しくなかった。こうした光景を課題と感じていた同社は、ドリンク作成時間の短縮化に着手する。



店内のバックヤードでは、注文・ドリンカー・商品提供など、オペレーションが分業されている（筆者撮影）

カスタマイズの掛け合わせは1万通り以上

ゴンチャでは注文のカスタマイズが多い。4〜5種類のティーをベースに、サイズ、甘さ、氷の量、4種類のトッピングを選択してもらうことで、カスタマイズの掛け合わせは1万通り以上に及ぶ。バリエーションの豊富さは来店動機にもつながるものの、提供までに時間を要するトレードオフになっていた。



商品の裏側には製造された時間が記載されている。タピオカは提供から30分前後はもちもちの食感を楽しめるそうだ（筆者撮影）

そこでゴンチャでは、それぞれの工程で、数秒単位で製造時間を短縮できないか試行錯誤を進める。一例を挙げると、フルーツティーはそれまでシェイカーで振っていたものの、刷新後はカップに入れてかき混ぜるように改良。味に影響が出ないことを検証しつつ、細かいロスを削っていく。

同時期からは、期間限定商品の開発にも注力し始めた。現在は月1回程度で投入しているが、もともとは年間で6種類だった。一見、商品のバリエーションを拡充することは、効率化と矛盾するようにも映るが、ファンの拡大や定着には不可欠だった。



「巨峰」を使用した過去商品（画像：ゴンチャジャパン提供）

「それこそ効率的なオペレーションを目指して、一時期はメニュー削減に踏み切ったものの、復活を望む声が多く悪手となった。逆に言えば、タピオカブームは去ったものの、コアなファンの多さを再認識したので、舵を切り替えて限定メニューを拡充した。

年間で約12商品を展開するなかでも、ベースとなる試作品は100種類以上に及びます。旬なフルーツなどを使用しつつ、過去に展開して反響が大きかったメニューを、アレンジしながら毎年出すことも視野に入れている」



例年人気の『いちご杏仁』シリーズ（画像：ゴンチャジャパン提供）

今年も発売された「いちご杏仁」シリーズは、いまや定番の春の風物詩として待ち望まれている人気商品だ。来店客には期間限定商品で訴求を促しつつ、本部では効率化を進めることで、うまくバランスを取っている。

2024年の延べ来客数は約3000万人

着実に展開を続けてきたことを示すのが、リピーター率の高さだ。

現在ゴンチャの来店頻度の割合は、「週1回以上が10％」「月1回以上が20％」「それ以下のライト層が70％」という分布に落ち着く。LINEリサーチの発表によれば、2022年6月時のスターバックスで「月1回以上通う顧客が23％」というレポートが出ており、時期は違えどゴンチャのほうが数値が高いことが見て取れる。

また、現在の来店客の半数は30歳以上を占める。ブーム最中では大半が女子高生や大学生だったなか、ブランドとともに来店客も年齢を重ね、それだけ根強く支持されていることがうかがえる。

2024年の1店舗当たりの平均月商は、フランチャイズモデルで860万円までに回復した。全盛期からすれば半分以下ではあるものの、昨対比は120％以上と右肩上がりの傾向にある。

「昨今では物価高の影響で、売り上げが前年比を超えていても、客数が伸びていない飲食チェーンも多い。その中でゴンチャは客数が伸びているのが特徴的」と酒井氏。全店舗の年間の延べ来客数で見ても、2023年の約2000万人から、2024年は約3000万人の増加に転じた。

今後、ゴンチャは2028年までに400店舗、年間の延べ来客数を6000万人を目指す。



一部店舗ではサンドイッチなどフードも扱っている（筆者撮影）

表面的には、ゴンチャはいまだ“タピオカの象徴”として語られがちだ。だが、内実を見れば、同社はティーカフェとして始まり、タピオカブームの恩恵や功罪を受けつつも、顧客とのロイヤルティー醸成に注力してきた。

流行は熱が高まるほど、その実態は見えにくくなる。その過渡期を経験しながらも、地に足をつけたブランドだけが次の時代を迎えられる。ゴンチャはその数少ない例外と言えそうだ。

（佐藤 隼秀 ： ライター）