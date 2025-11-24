涙腺が崩壊した。巨人・阿部監督はファンフェスタで行われた長野の現役引退セレモニーで涙を流しながら花束贈呈した。暗転した場内、スポットライトに照らされた東京Ｄの本塁付近で２人で熱く抱擁。「かわいい、かわいい、かわいい後輩だから。寂しいよ。こういう時、来ちゃうんだなっていうね」。数々の思い出が脳裏に浮かんで感極まった。

現役時代はグアムで合同自主トレ。１２年はともに主力として日本一に輝いた。来季は球団に籍を置きながら大学院進学を目指す方向の長野に、花束を渡しながら「これから、いろんなことが見えてくると思うから、そこもしっかり見てもらって、頑張ってくれ」と声をかけたことも明かした。

セレモニーの前にはマイクでファンにあいさつ。「非常に悔しいシーズンになり、私自身が反省し、責任を感じています。もう一度、一からスタート。来年この場で最高の報告ができるように」とリーグ３位からの逆襲へ決意を示した。

新人選手の入団発表、メジャー挑戦する岡本の場内一周もあった。「岡本が抜けてしまうのは残念ですが、一丸となるチャンス。若い選手もどんどん積極的に使っていきたい。競争激化して頑張ってもらいたい」。４万１１３８人のファンの前で来季の２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を誓った。（片岡 優帆）