

『ゴンチャ 東京駅グランスタ八重洲店』の外観（筆者撮影）

「タピオカなんてミーハーな女子高生が飲むもの……」

偏屈な先入観を抱いたまま、ブームが短命に終わっていくのを傍目に見ていたのは、たしか2019〜2020年頃だった。

それから早5〜6年が経ち、すっかりタピオカブームも鎮火した一方で、国内で独り勝ちを見せ、店舗拡大を続けるのが台湾発祥の「ゴンチャ」だ。

矢継ぎ早にトレンドが移り変わる飲食業界で、なぜゴンチャは息ながく展開を続けられたのか。そして当時のタピオカブームをどう見ていたのかーー。同社へのインタビューと現地取材から探った。

年月を重ねるごとに年齢層も上がってきた

平日の昼下がり、『ゴンチャ 東京駅グランスタ八重洲店』には、意外にもビジネスパーソンの姿が目立つ。立地柄が関係しているのは承知だが、タピオカを好みそうな若い女性のなかに、男性客やインバウンドの姿が交じる。また、ゴンチャ日本上陸の2号店目となった『ゴンチャ ビーンズ阿佐ヶ谷店』では、ご近所らしき年配層の姿も散見される。

店内のデジタルサイネージには、期間限定商品をはじめとした色鮮やかなメニューが投影され、従業員は若い女性ばかりーー。にもかかわらず、そこまで客層は偏っていない印象を受ける。



『ゴンチャ アトレ吉祥寺店』。駅直結の立地柄、カウンターには10人近くが並んでいた（筆者撮影）

てっきり「タピオカ＝女子高生が飲むもの」という偏見を持っていた筆者だが、ゴンチャジャパン経営企画本部長の酒井洵氏によれば、現在の来店客の半数以上は30歳以上だという。

「タピオカブームの頃は、ほぼ100％お客さんが女子高生や大学生でした。そうした若い女性の方々が、社会人になっても通い続けてくれることで、年月を重ねるごとに来店客の年齢層も上がっています。

加えて、若い女性の方々が、パートナーや両親を連れてきてくれ、そこからゴンチャを知った方が通い続けてくれている方も。いまでは男性2割、女性8割程度で、30歳以上のお客さんが半数を占めるほど、徐々に客層に幅が出ています」（ゴンチャジャパン経営企画本部長の酒井洵氏、以下発言は同氏）

ゴンチャが日本に初上陸を果たしたのは2015年、まだ国内でタピオカブームが訪れる以前だった。以来10年近く展開を続けてきたなか、短命に終わった流行とは裏腹に、ゴンチャはユーザーが定着していることがうかがえる。

こうした息長いブランドであることを示唆する興味深いデータが、NPS（ネットプロモータースコア）だ。

これは端的に言えば、企業やブランドに対する顧客ロイヤルティーを数値化した指標だ。よく顧客満足度と混同されるが、NPSは「どれだけそのブランドを他人に勧めたいか」をスコア化することで、売り上げやリピート率との相関が高いとされている。

少しややこしいが、NPSの測り方を説明すると、まず顧客に「ゴンチャを親しい友人や家族に勧める可能性はどのくらいあるか」を0〜10点で評してもらう。それらの集計を「0〜6点を批判者」・「7〜8点を中立者」・「9〜10点を推薦者」の3層に分類。そして、「推薦者」から「批判者」の割合を引いた値がNPSとなる。

“タピオカなし”でも選ばれる理由

ゴンチャのNPSの数値は40前後で、かなり高い水準にあるとされる。2023年1〜5月に、外食・中食市場情報サービス「CREST」が行ったNPS調査では、飲食店全体の「小規模チェーン・個店でマイナス29.2」、「大規模チェーンでマイナス19.9」という結果が出ている。昨今は物価高などの影響もあり、飲食チェーン店は0を超えれば優良とも言われるほどだ。



『抹茶 ミルクティー（アイスMサイズで税込み590円）』（筆者撮影）

関連するように、リピーター率が高いデータも出ている。

ゴンチャにおける顧客の来店頻度の割合は、「週1回以上が10％」「月1回以上が20％」「それ以下のライト層が70％」という分布に落ち着く。LINEリサーチの発表によれば、2022年6月時のスターバックスで「月1回以上通う顧客が23％」というレポートが出ており、時期は違えどゴンチャの方が数値が高いことが見て取れる。

ではなぜ、ゴンチャは日常使いされるブランドになり得たのかーー。

実際に、店舗に並んで気付いたのは、「タピオカをトッピングする人が意外にも少ない」ということだ。



『ゴンチャ 東京駅グランスタ八重洲店』。サラリーマンの姿も散見される（筆者撮影）

『東京駅グランスタ八重洲店』にて、先客のビジネスパーソンが注文する様子を傍観していると、注文中に「ウーロンティー、甘さ抜き、トッピングなしで」という声が聞こえてくる。てっきりフラペチーノのような、ドリンクとスイーツの中間のようなメニューを選ぶかと思いきや、スタンダードな「お茶」を注文している。

店内を見渡しても、来店客が注文したドリンクの一定数は、ストローが細いことに気づく。タピオカや果肉などがトッピングされたドリンクは、具材を吸い込むためストローが太いが、一般的な細さのストローが刺さっている光景を見れば、シンプルな「お茶」の注文率が高いことがうかがえる。

前のビジネスパーソンに倣って、『烏龍 ミルクティー（アイスMサイズで税込み490円）』の、「甘さ抜き」「トッピングなし」を注文。ほかに氷の量もチョイスでき、自分好みにカスタマイズできるようだ。

数分ほどでドリンクが届き、口にするとかなりサッパリしている。烏龍茶の焙煎した香りが前面に出ており、それゆえ甘さゼロでも全乳ベースのミルクらしさが引き立つ。後味もスッキリしており、舌にまとわりつくような甘ったるさを感じないのが嬉しい。

ゴンチャがブランドを確立できた理由

別日には『パッションフルーツ阿里山 ティーエード（アイスMサイズで税込み530円）』を注文したが、こちらも飽きのこない風味だった。ジャスミンを思わせる阿里山ティーと、パッションフルーツの酸味がぶつからずサラサラと飲める。



『パッションフルーツ阿里山 ティーエード（アイスMサイズで税込み530円）』（筆者撮影）

あくまでも数店舗を訪れた体感ではあるが、ゴンチャは「タピオカだけに頼らずに展開している」所感だ。タピオカの一本釣りで勝負していないからこそ、一過性のブームに飲まれることなく、ゴンチャがブランドを確立した秘訣があるのではないかーー。

上記の仮説を裏付けるため、ゴンチャが日本上陸を果たした2015年まで遡りたい。

それまで世界で店舗展開していたゴンチャが、日本参入を決めた経緯は、先んじて2012年に上陸した韓国で成功を収めたことに始まる。韓国では3年で100店舗近く店舗網を広げ、一定の成功を収めたことで、立地や文化的な親和性のある日本への出店にも踏み切る。こうして進出を決めたなか、国内向けにカスタマイズしたのが「お茶を主軸に提供する」点だった。

「韓国ではカフェ文化が栄えており、人口は日本の約半分ながら、カフェの市場規模は韓国の方が大きいと言われている。韓国では割と受け入れられやすい土壌にあった一方、日本ではコンセプトを明確にしなければ、継続的な事業として成立しないだろうと見ていた。

そこで決めたのが、『お茶をメインに提供する』というコンセプトでした。いまでこそタリーズやサンマルクなど、お茶に特化した派生ブランドの展開が目立っているものの、2015年当時はまだティーカフェのチェーン店がほぼなかった時代。差別化や専門性が出せるのではないかと青写真を描いていた。

特に意識していたのが、その頃から日本で存在感が強かったスターバックスです。絶大な人気を誇るスターバックスでも、全員がコーヒー好きかと言われると必ずしもそうではなく、コーヒーが苦手な人がティーを頼むケースも一定数あった。そこでティーカフェの立ち位置を明確にすることで、スターバックスに足を運ぶ方が、10回に1回程度ゴンチャを利用してもらえたらと構想していた」

タピオカはあくまで「トッピング」の一種

こうした上陸経緯からも、ゴンチャが主軸としていたのは、一貫して「お茶」だった。

前述した通り、2015年はタピオカブーム以前であり、ゴンチャでもタピオカはトッピングの一種という位置付けにとどまっていた。もちろん話題性の高さはあっただろうが、タピオカを主軸に展開を進めるつもりはなく、想定する顧客層も「女子高生などの若年層ではなかった」と振り返る。

「当初ゴンチャは、主に20代のOLや大学生をターゲットとして据えており、現在のように10代の女性が気軽に利用してもらうブランドとして設計していなかった。

2015年頃のお茶を飲む文化は、スーパーやコンビニで安価に買うか、ホテルのアフタヌーンティーで嗜むかで、消費傾向が二極化している状態だった。そこでゴンチャでは中間を狙い、ホテルのアフタヌーンティーほどではないものの、美味しいお茶を気軽かつおしゃれに飲んでもらえるコンセプトを敷いた。価格帯も、物価高が顕著になる以前で500〜600円とあれば、若干高級なカフェのような感覚に近かった」

日本1号店こそ原宿だが、2号店目は住宅地の阿佐ヶ谷、3号店目は埼玉県入間市の三井アウトレットパークと、出店エリアはさまざま。10年前はゼロからティーカフェの市場を作っていく段階だったため、生活動線や買い物帰りなどタッチポイントを広げ、商圏や顧客層を絞らず日常使いをしてもらおうと画策していた。



『ゴンチャ 新宿マルイ店』（筆者撮影）

その後ゴンチャは、2016年には5店舗、2017年には10店舗、2018年には23店舗を出店。「お茶を主軸にしたチェーン店」の黎明期として、堅実に展開を続けていた最中、2018年頃にタピオカブームが到来する。

周知の事実ではあるが、タピオカブームに火が付いたのは、女子高生を中心にインスタグラムで拡散されたことに起因する。2017年は「インスタ映え」が流行語大賞にノミネートされた年で、若者を中心に、消費したものをSNSに投稿する文化が象徴的だった。



『黒糖 烏龍ミルクティーのパールトッピング（アイスMサイズで税込み670円）』（筆者撮影）

とりわけ商材が豊富だったゴンチャは、SNSの拡散とも好相性だった。ベースのお茶4種類に、色鮮やかなフルーツティーや期間限定商品、さらにトッピングもパール（タピオカ）やアロエなど4〜5種類を揃えることで、注文の組み合わせは無数に拡がる。

いわば女子高生が、友人ら複数人でタピオカドリンクを頼んでも、まったく同じ一杯になる確率は少ない。それだけ写真を撮ってもカラフルで映えやすいうえ、カスタマイズする楽しさや、友人同士でシェアする体験も相まって、多感なティーンに選ばれるブランドへと発展を遂げていく。

月商は1店舗2000万円前後、1日延べ850人以上来店

「タピオカをトッピングするなかでも、ベースのお茶を変えたり、タピオカ以外にもアロエやナタデココを選んだりと、若い女性は幅広い楽しみ方をしていた。そうしたバリエーションの豊富さが購買動機となり、女子高生などが放課後に3〜4人ぐらいで訪れる習慣がついて、『タピる』という言葉が生まれていったのではないでしょうか。

同時期にはわらび餅やバナナジュースも流行っていたが、やはり“SNS映え”という観点から見れば、タピオカが強い商材だったと見ています」

気づけば、ブーム最盛期のピークタイムは、2〜3時間並ぶ光景もザラに見られた。1店舗当たりの月商は、それ以前の2〜3倍に当たる2000万円前後まで膨らむ。2019年は、57店舗で、年間の延べ来客数は約1700万人。年中開店していると想定すれば、1店舗当たり、1日延べ800人以上が足を運ぶ盛況が続いた。



過去に行列ができていた（画像：ゴンチャジャパン提供）

嬉しい悲鳴が続くなか、気になるのは「ゴンチャにとってタピオカブームが想定外だったこと」だ。

もちろんブームの恩恵は多大にあったなか、顧客層に偏りが生まれたり、ひいてはブランドのコンセプトにブレが生じてしまう懸念もある。もともとティーカフェとしての展開を描いていた同社にとって、突発的なタピオカブームは乱数となり得た可能性も否めない。

後編では、ゴンチャが、当時のタピオカブームを振り返りつつ、どのように現在の姿に着地したのか。その変遷を詳報する。

（佐藤 隼秀 ： ライター）