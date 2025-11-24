◇プロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦 同級1位・那須川天心（帝拳）＜12回戦＞同級2位・井上拓真（大橋）（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王座決定戦の前日計量が23日、都内のホテルで行われ、同級1位・那須川天心と同級2位の井上拓真はともにリミットを100グラム下回る53・4キロで一発パスした。ボクシング転向8戦目で世界初挑戦となる那須川は金髪姿で登場。当日は金色のグローブを使用するなど“チャンピオンカラー”で統一。勝者には推定数百万円の「サムライベルト」が贈られることも決まり、権威あるWBCベルトとともにダブル獲りを狙う。

金髪姿で計量をクリアした那須川は両手を大きく広げ、安堵（あんど）の表情を浮かべた。9月の会見から一度も目を合わせていなかった拓真とは約27秒間のフェースオフ。「しっかり仕上げてきたんで」と伝えると、最後は握手と一礼で健闘を誓い合った。

ド派手な頭髪は、転向後初タイトルを獲得した昨年10月の試合以来の“吉兆ヘア”。「精神と時の部屋に入っていたので、サイヤ人になる前のイメージ」と人気漫画「ドラゴンボール」にあやかったというが「金は優勝の色。王冠とかチャンピオンの色って金じゃないですか」と天心節。グローブも金色のウイニング社製のものを使用。“全身ゴールド”で大一番のリングで輝きを放つ。

立会人を務めるWBCスライマン会長からは、勝者に特製“サムライベルト”が贈られることが発表された。中央に甲冑（かっちゅう）が施されたデザインで「かっこいい。武士の心は本当に好き。僕のためにあるのかな」とニヤリ。関係者によると数百万円するという光り輝く特製ベルトも奪ってみせる。

6月の前戦では格闘技人生初の全裸計量を経験したが、この日は「守るものはしっかり守らないと」と自身の“黄金”は死守した。トップの座を守り続ける新たな戦いに向けての第一歩を踏み出せるか。ボクシング界の黄金の頂はもう目の前だ。

《MLBブルージェイズが協賛スポンサーに》同一戦では大リーグ・ブルージェイズが協賛スポンサーとなることが発表された。独占ライブ配信する「Prime Video」が配信したワールドシリーズではドジャースと激闘を演じた。リングやニュートラルコーナーにチームロゴが入る。佐藤・環太平洋ディレクターは「日本の皆さまにワールドシリーズを見ていただき、たくさんのフィードバックをいただいた。この機会にブルージェイズに興味を持っていただけたらうれしい」と話した。