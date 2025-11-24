聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、空手の個人形で男子の森健司（立命大）が金メダル、女子の小倉涼（坂戸ろう学園教）が銅を獲得した。

女子団体形を日本が制した。競泳の茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）は男子４００メートル個人メドレーを制し、今大会三つ目の金。男子５０メートル背泳ぎでは金持義和（メルカリ）が銅メダルを手にした。陸上の男子２００メートルで山田真樹（ぴあ）、男子８００メートルで樋口光盛（小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント）がいずれも２位だった。バレーボール女子とバスケットボール女子の日本は、それぞれ準決勝で勝利し、決勝進出を決めた。

空手は形に日本勢が出場し、個人戦で男子の森健が優勝し、２０２２年カシアスドスル（ブラジル）大会の銅メダルに続き、２大会連続のメダルに輝いた。女子は前回金の小倉が銅を獲得した。女子団体は、湯沢葵（フリー）、森こころ（筑波大付属聴覚特別支援学校）、金子陽音（東京都立中央ろう学校）で臨んだ日本が制した。

体制強化の成果

デフ空手の国内の競技人口は現在、７０〜８０人程度という。認知度がそれほど高くない中、男子の森健、女子団体と１日で二つの金メダルを獲得した。高橋朋子監督は「スタッフ、コーチ一丸で達成した」と快挙を喜んだ。

「道場に行っても（練習などへの）参加を断られる」――。聴覚障害の子どもを持つ保護者から相談されたことから、自身も聴覚障害者で空手選手だった高橋監督は２０１３年に手話での空手指導を始めた。「普通の道場に１人で通うデフの選手もいるはず。全国に情報を伝えたい」（高橋監督）。その後、競技団体も創設した。

女子団体で頂点をつかんだ湯沢、森こ、金子の３人はいずれも高橋監督のもとで空手を始めた。今大会の演武について、「（技の）角度や歩幅まできちんと合わせることができた」と湯沢は強調する。高橋監督らが健常の指導者や手話通訳者を加えるなど、選手のサポート体制を強化した成果だろう。

今大会、男子で唯一の日本代表でもある森健は「男の子たちにも憧れてほしい」と訴える。この日の金メダルをきっかけにさらに選手、指導者らが一体となって、デフ空手の競技熱を高めていくつもりだ。（松本慎平）

■小倉「銅」連覇ならず 日本選手団の旗手も務める小倉＝写真＝の形での連覇が断たれた。４人ずつ２組に分かれて行う準決勝では組１位のみが決勝に進める。小倉は昨年の世界選手権を制したチェコ選手に０．１点及ばず、組２位となって３位決定戦に回った。「勝たなければいけないという思いと、大勢の人から見られている緊張があった」と小倉。序盤に見せる３回の突きが弱くなったことを敗因に挙げた。敗戦のショックは引きずらずに銅メダルは死守。２４日に２連覇がかかる組手があり、「必ず金メダルをとる」と意気込んだ。