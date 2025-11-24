聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、空手の個人形で男子の森健司（立命大）が金メダル、女子の小倉涼（坂戸ろう学園教）が銅を獲得した。

女子団体形を日本が制した。競泳の茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）は男子４００メートル個人メドレーを制し、今大会三つ目の金。男子５０メートル背泳ぎでは金持義和（メルカリ）が銅メダルを手にした。陸上の男子２００メートルで山田真樹（ぴあ）、男子８００メートルで樋口光盛（小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント）がいずれも２位だった。バレーボール女子とバスケットボール女子の日本は、それぞれ準決勝で勝利し、決勝進出を決めた。

バレーボールは準決勝が行われ、女子は日本がウクライナを３―２（２５―２０、２５―１８、１６―２５、１９―２５、１５―１１）で破り、２大会ぶりに決勝に進出した。トルコとの決勝は２５日に行われる。

ウクライナ撃破

連日会場に長蛇の列ができるほど、デフバレーボール女子の日本戦は盛り上がりを見せている。客席が揺れるような雰囲気の中、フルセットでウクライナを破った選手らはコートにしゃがみ込んだり、目に涙を浮かべたりした。

第１、第２セットは１７歳・岡田夕愛（ゆあ）（上越高）の活躍などで連取。ところが、途中からは相手に日本の動きを読まれた。力強いスパイクにも苦しめられ、第３、第４セットを奪われタイにされた。

高く、堅いウクライナのブロックに対して選手らが弱気になっていると見た川北美雪監督は「ブロックされても拾えばいい。攻めていこう」と鼓舞した。最終セットは息を吹き返した日本の攻撃にキレが戻り、チームの強みであるレシーブも粘り強かった。

「金メダルが見えてきて、ワクワクしている」とエース・梅本沙也華（さやか）（モリタ製作所）。難局を乗り越え、また一つ成長した。（岡花拓也）