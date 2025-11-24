聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、空手の個人形で男子の森健司（立命大）が金メダル、女子の小倉涼（坂戸ろう学園教）が銅を獲得した。

女子団体形を日本が制した。競泳の茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）は男子４００メートル個人メドレーを制し、今大会三つ目の金。男子５０メートル背泳ぎでは金持義和（メルカリ）が銅メダルを手にした。陸上の男子２００メートルで山田真樹（ぴあ）、男子８００メートルで樋口光盛（小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント）がいずれも２位だった。バレーボール女子とバスケットボール女子の日本は、それぞれ準決勝で勝利し、決勝進出を決めた。

競泳の男子４００メートル個人メドレー決勝で茨が４分３０秒２０をマークし、今大会三つ目の金メダルを獲得した。今大会は銀メダルも１個手にしていて、通算のメダル数は２３個となった。男子５０メートル背泳ぎ決勝で金持が２７秒３３で銅メダルに輝いた。

背泳ぎで浮上２位と７秒差

茨の金メダル量産が止まらない。得意種目の男子４００メートル個人メドレー決勝では、２位の選手に７秒近い大差をつけ、今大会３冠を達成した。

２泳法目の背泳ぎで２番手からトップに浮上。前半は想定外のスローペースでやや面食らったというが、「落ち着いて後半にスピードを上げていけた」。余力十分で、平泳ぎからは差を広げる一方の独泳となった。泳ぎ終えてゴーグルを外し、一息ついた後に２位の選手がゴールする圧勝だった。

連日、各種目の予選、決勝に出場。タイトな日程で結果を残し続ける秘訣（ひけつ）は、豊富な練習量だ。今も母校の東海大で午前６時から朝練し、午後は授業を終えた聴者の学生に交じって夜の１０時頃まで泳ぎ込む。「３１歳になって疲れやすくはなっているが、一人では頑張れないタイプ」と笑い、「積み重ねのおかげで何とか乗り切れる」とする。

妻、息子、そして母にかける金メダルを確保した。「残るは父の分。四つ目を取ってかけてあげたい」。家族への思いも胸に、今大会を泳ぎ切る。（井上敬雄）